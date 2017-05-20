الكولوسيوم يطفئ الأضواء حدادا على ضحايا مانشستر

قال وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانسشيني في تغريدة على موقع تويتر اليوم الثلاثاء إنه سيجري إطفاء الأضواء في مبنى الكولوسيوم الأثري بالعاصمة روما في منتصف الليل حدادا على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي في مانشستر. وفي وقت سابق اليوم، قالت الشرطة البريطانية إن منفذ الهجوم يدعى سلمان عبيدي26 عاما، وكان رجل قام بتفجير عبوة ناسفة خلال حفل المغنية الأمريكية أريانا جراندي في مدينة مانشستر البريطانية مساء أمس الاثنين، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة 59 آخرين، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي اليوم مسؤوليته عن الهجوم.