 القيادة تعزي تيريزا ماي في ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع بمانشستر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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القيادة تعزي تيريزا ماي في ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع بمانشستر

القيادة تعزي تيريزا ماي في ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع بمانشستر
المناطق_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لدولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة إثر التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي بشدة، لنعرب لدولتكم ولأسر الضحايا ولشعب المملكة المتحدة الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية عزاء ومواساة لدولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة إثر التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر .

وقال سمو ولي العهد: ” بلغني بألم شديد خبر حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر، وما نتج عنه من ضحايا ومصابين، وإنني إذ أعبر لدولتكم عن تنديدي واستنكاري الشديدين لهذا العمل الإجرامي المشين الذي تدينه كل الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لدولتكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الصديق، متمنياً دوام الأمن والاستقرار لبلدكم”.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لدولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة إثر التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر.

وقال سمو ولي ولي العهد: ” ببالغ الحزن علمت بنبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر، وإنني إذ أعرب لدولتكم عن الاستنكار الشديد لهذا العمل الإجرامي الجبان الذي تدينه كل الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية، لأقدم التعازي والمواساة لدولتكم ولأسر الضحايا ولشعب المملكة المتحدة الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل”.

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