البحرين: مقتل 5 من الخارجين عن القانون أثناء مقاومتهم للشرطة بالقنابل والأسياخ

أعلنت الشرطة البحرينية اليوم مقتل خمسة وإصابة ثمانية من صفوف الخارجين عن القانون في قرية الدراز، أثناء مقاومتهم لرجال الشرطة واستخدامهم القنابل اليدوية والأسياخ الحديدة والأسلحة البيضاء.

وقالت الشرطة البحرينية في بيان لها اليوم “أثناء قيام قوات الشرطة بتأدية واجباتها بالعملية الأمنية في قرية الدراز، هذا اليوم ، تفاجأت بمقاومة من قبل عدد من الخارجين عن القانون، والذين استخدموا القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية والأسلحة البيضاء والفئوس ، وهو ما نتج عنه إصابة 19 من رجال الأمن بإصابات مختلفة ، كما وقعت في صفوف الخارجين عن القانون خمس حالات وفاة ، جاري التحقيق في أسبابها ، إضافة إلى ثماني إصابات. وإنه لمن المؤسف أن يقع هؤلاء الشباب ضحية لهذه الأعمال والتي يتم التحريض عليها من الخارج”.

وكانت الداخلية البحرينية قد أعلنت اليوم القاء القبض على 50 شخصاً من المطلوبين أمنياً والفارين من سجن جو والمحكومين بقضايا إرهابية من بينهم عدد من الأشخاص لجأوا إلى منزل المدعو عيسى قاسم في قرية الدراز قرب العاصمة المنامة.