 البحرين: مقتل 5 من الخارجين عن القانون أثناء مقاومتهم للشرطة بالقنابل والأسياخ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير قطر: ترمب يواجه مشاكل قانونية في بلاده .. والعلاقة متوترة مع إدارته مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالرياض تعلن عن وظيفة شاغرة من الآن فصاعدا عليك الحذر.. تلوث الهواء يفسد نومك ! آلاف يتجمعون في مانشستر بعد التفجير الإرهابي البحرين: مقتل 5 من الخارجين عن القانون أثناء مقاومتهم للشرطة بالقنابل والأسياخ الزهراني رئيسآ ومشرفا على وحدة التدريب والتطوير بتعليم جدة تحت شعار “قطرات تنبض بالحياة” مستشفى صامطة العام يقيم حملة تبرع بالدم القيادة تعزي تيريزا ماي في ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع بمانشستر بريطانيا: الشرطة تعلن تحديد هوية منفد اعتداء مانشستر “كوركر” يعرب عن ارتياحه لجهود التعاون الثنائي بين المملكة وبلاده الكولوسيوم يطفئ الأضواء حدادا على ضحايا مانشستر الثقفي يكرم لجان مشروع ” كيف نكون قدوة ” بتعليم جدة ويشيد بجهودهم

البحرين: مقتل 5 من الخارجين عن القانون أثناء مقاومتهم للشرطة بالقنابل والأسياخ

البحرين: مقتل 5 من الخارجين عن القانون أثناء مقاومتهم للشرطة بالقنابل والأسياخ
المناطق_متابعات

أعلنت الشرطة البحرينية اليوم مقتل خمسة وإصابة ثمانية من صفوف الخارجين عن القانون في قرية الدراز، أثناء مقاومتهم لرجال الشرطة واستخدامهم القنابل اليدوية والأسياخ الحديدة والأسلحة البيضاء.
وقالت الشرطة البحرينية في بيان لها اليوم “أثناء قيام قوات الشرطة بتأدية واجباتها بالعملية الأمنية في قرية الدراز، هذا اليوم ، تفاجأت بمقاومة من قبل عدد من الخارجين عن القانون، والذين استخدموا القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية والأسلحة البيضاء والفئوس ، وهو ما نتج عنه إصابة 19 من رجال الأمن بإصابات مختلفة ، كما وقعت في صفوف الخارجين عن القانون خمس حالات وفاة ، جاري التحقيق في أسبابها ، إضافة إلى ثماني إصابات. وإنه لمن المؤسف أن يقع هؤلاء الشباب ضحية لهذه الأعمال والتي يتم التحريض عليها من الخارج”.
وكانت الداخلية البحرينية قد أعلنت اليوم القاء القبض على 50 شخصاً من المطلوبين أمنياً والفارين من سجن جو والمحكومين بقضايا إرهابية من بينهم عدد من الأشخاص لجأوا إلى منزل المدعو عيسى قاسم في قرية الدراز قرب العاصمة المنامة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>