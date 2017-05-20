 آلاف يتجمعون في مانشستر بعد التفجير الإرهابي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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آلاف يتجمعون في مانشستر بعد التفجير الإرهابي

آلاف يتجمعون في مانشستر بعد التفجير الإرهابي
المناطق_متابعات

تجمع آلاف من السكان في وسط مدينة مانشستر بشمال بريطانيا يوم الثلاثاء، في استعراض للتحدي للمهاجم الذي يعتقد أنه انتحاري وقتل 22 شخصا بينهم أطفال في هجوم على قاعة للحفلات الموسيقية مكتظة بالجمهور.

وأقيمت مراسم التأبين أمام مبنى البلدية واستقطبت ممثلين لديانات مختلفة أدان كل منهم تفجير ليل الاثنين الذي وقع بينما كانت الجماهير تهم بمغادرة حفل للمغنية الأمريكية أريانا جراندي عقب انتهائه.

وقال منتمون للطوائف المسلمة والمسيحية واليهودية وطائفة السيخ بالمدينة إنهم يريدون إظهار أن مانشستر لن ترضخ على الرغم من الصدمة التي تئن تحت وطأتها.

وقال محمد خورشيد وهو إمام مسجد في إحدى ضواحي مانشستر “كان الأمر مثيرا للمشاعر للغاية… خاصة بالنسبة لنا كمواطنين مسلمين”، وأضاف “سنقف معا على الرغم من القمع والإرهاب، (لنبعث) رسالة قوية وبليغة اليوم”.

وحددت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء هوية المهاجم وقالت إنه يبلغ من العمر 22 عاما ويدعى سلمان عبيدي لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل، وقال مسؤولون أمنيون أمريكيون نقلا عن مسؤولين بالمخابرات البريطانية إن عبيدي ولد في مانشستر لأبوين ليبيين.

وبعد أن ألقى مسؤولون كلمات انقسم المشاركون في مراسم التأبين إلى مجموعات صغيرة لتجاذب أطراف الحديث. وتبادل طلاب معانقة امرأة منقبة.

وقال دانييل ليبتروت “45 عاما” وهو رجل أعمال حين سئل عن شعوره إزاء مراسم التأبين “معا متحدون” وأضاف “لن يكسر عمل إرهابي ذلك”.

وبعد الوقوف دقيقة حداد على الضحايا بكى خلالها كثيرون هتف الحضور مرارا قائلين “مانشستر، مانشستر”، وحملت إحدى اللافتات عبارة “لن تفرقنا الكراهية”.

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