مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالرياض تعلن عن وظيفة شاغرة

أعلنت بعثة الإتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية عن حاجتها إلى توظيف (سكرتير).

وجاءت الشروط على النحو التالي:

– شهادة جامعية أو شهادة ثانوية تؤهل الدخول للتعليم العالي ويفضل الشهادة الجامعية.

– خبرة سنتين على الأقل في نفس المجال ويفضل خبرة حديثة في سفارة أو منظمة دولية.

– إجادة اللغة العربية كاللغة الأم ومستوى جيد جداً في اللغة الإنجليزية، ويفضل الإلمام باللغة الفرنسية.

– مهارات جيدة في الحاسب الآلي وصياغة الخطابات.

– أن يكون المتقدم منظماً وقادراً على العمل في فريق ولديه روح المبادرة.

– القدرة على تنظيم الاجتماعات والمناسبات والعمل وفق مواعيد محددة.

– سعودي الجنسية أو مقيم في المملكة العربية السعودية مع إقامة قابلة للنقل على كفاة المندوبية.

وأشارت إلى أن التقديم ترسل الوثائق المطلوبة أعلاه إلى البريد الإلكتروني: delegation-saudi-arabia-recruit@eeas.europa.eu في موعد أقصاه يوم الإثنين 1438/9/3هـ الموافق (29 مايو 2017م).