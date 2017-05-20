 مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالرياض تعلن عن وظيفة شاغرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالرياض تعلن عن وظيفة شاغرة

مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالرياض تعلن عن وظيفة شاغرة
المناطق - الرياض

أعلنت بعثة الإتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية عن حاجتها إلى توظيف (سكرتير).

وجاءت الشروط على النحو التالي:

– شهادة جامعية أو شهادة ثانوية تؤهل الدخول للتعليم العالي ويفضل الشهادة الجامعية.
– خبرة سنتين على الأقل في نفس المجال ويفضل خبرة حديثة في سفارة أو منظمة دولية.
– إجادة اللغة العربية كاللغة الأم ومستوى جيد جداً في اللغة الإنجليزية، ويفضل الإلمام باللغة الفرنسية.
– مهارات جيدة في الحاسب الآلي وصياغة الخطابات.
– أن يكون المتقدم منظماً وقادراً على العمل في فريق ولديه روح المبادرة.
– القدرة على تنظيم الاجتماعات والمناسبات والعمل وفق مواعيد محددة.
– سعودي الجنسية أو مقيم في المملكة العربية السعودية مع إقامة قابلة للنقل على كفاة المندوبية.

وأشارت إلى أن التقديم ترسل الوثائق المطلوبة أعلاه إلى البريد الإلكتروني: delegation-saudi-arabia-recruit@eeas.europa.eu في موعد أقصاه يوم الإثنين 1438/9/3هـ الموافق (29 مايو 2017م).

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