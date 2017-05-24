 مسؤول أمريكي: قطر استُخدمت لتمويل القاعدة وداعش وحماس وطالبان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مسؤول أمريكي: قطر استُخدمت لتمويل القاعدة وداعش وحماس وطالبان “الجزيرة” تنفي: تصريحات الأمير تميم مغلوطة .. موقع الوكالة الرسمية اخترق أمير قطر: ترمب يواجه مشاكل قانونية في بلاده .. ولا حكمة في عداء إيران مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالرياض تعلن عن وظيفة شاغرة من الآن فصاعدا عليك الحذر.. تلوث الهواء يفسد نومك ! آلاف يتجمعون في مانشستر بعد التفجير الإرهابي البحرين: مقتل 5 من الخارجين عن القانون أثناء مقاومتهم للشرطة بالقنابل والأسياخ الزهراني رئيسآ ومشرفا على وحدة التدريب والتطوير بتعليم جدة تحت شعار “قطرات تنبض بالحياة” مستشفى صامطة العام يقيم حملة تبرع بالدم القيادة تعزي تيريزا ماي في ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع بمانشستر بريطانيا: الشرطة تعلن تحديد هوية منفد اعتداء مانشستر “كوركر” يعرب عن ارتياحه لجهود التعاون الثنائي بين المملكة وبلاده

مسؤول أمريكي: قطر استُخدمت لتمويل القاعدة وداعش وحماس وطالبان

مسؤول أمريكي: قطر استُخدمت لتمويل القاعدة وداعش وحماس وطالبان
المناطق - الرياض

أكد ايد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أنه إذا كانت قطر تدعم حماس فستكون معرضة للعقوبات وفق القانون المقبل.

وتوقع أن “يكون هناك ضغط كبير على قطر، ونريد ان نرى تغيير كبيراً في السلوك مباشرة”، متسائلا “لا اعرف لماذا تستضيف الجزيرة قادة هذه المجموعات. حينما يكون سلوكك خاطئ على عدة مسالك فيجب أن يكون هناك تغيير واسع”.

وأوضح، أن قطر استُخدمت لتمويل القاعدة وداعش وحماس وطالبان، ولا أفهم لماذا تريد تقديم منصة لطالبان وتسميتها “إمارة طالبان”.

ولفت إلى وجود مشروع قانون في الكونغرس هذا الاسبوع يسمح بمعاقبة الدول التي تدعم حماس وفروع الاخوان، مبينا أن القانون يسمح بمعاقبة الدول التي تقدم الدعم المعنوي والمادي لحماس في القانون الاميركي.

وبين، أن قطر تريد علاقات جيدة معنا وعلاقات جيدة مع إيران والأسد وجيرانها الخليجيين للمناورة، وربما العائلة الحاكمة ترى بقائها في ذلك.

ولفت إلى أن قطر على المدى الطويل تريد دوراً مهماً على المسرح العالمي ودوراً اقليمياً مهماً، ويريدون علاقات جيدة مع الجميع للمناورة.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>