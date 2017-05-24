مسؤول أمريكي: قطر استُخدمت لتمويل القاعدة وداعش وحماس وطالبان

أكد ايد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أنه إذا كانت قطر تدعم حماس فستكون معرضة للعقوبات وفق القانون المقبل.

وتوقع أن “يكون هناك ضغط كبير على قطر، ونريد ان نرى تغيير كبيراً في السلوك مباشرة”، متسائلا “لا اعرف لماذا تستضيف الجزيرة قادة هذه المجموعات. حينما يكون سلوكك خاطئ على عدة مسالك فيجب أن يكون هناك تغيير واسع”.

وأوضح، أن قطر استُخدمت لتمويل القاعدة وداعش وحماس وطالبان، ولا أفهم لماذا تريد تقديم منصة لطالبان وتسميتها “إمارة طالبان”.

ولفت إلى وجود مشروع قانون في الكونغرس هذا الاسبوع يسمح بمعاقبة الدول التي تدعم حماس وفروع الاخوان، مبينا أن القانون يسمح بمعاقبة الدول التي تقدم الدعم المعنوي والمادي لحماس في القانون الاميركي.

وبين، أن قطر تريد علاقات جيدة معنا وعلاقات جيدة مع إيران والأسد وجيرانها الخليجيين للمناورة، وربما العائلة الحاكمة ترى بقائها في ذلك.

ولفت إلى أن قطر على المدى الطويل تريد دوراً مهماً على المسرح العالمي ودوراً اقليمياً مهماً، ويريدون علاقات جيدة مع الجميع للمناورة.