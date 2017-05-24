سياسيون: قطر تعتقد أنها تتذاكى لكنها تورط نفسها في أمور لا تقدر عليها وما ينجم عن مخاطرها

نقلت صحيفة “الاقتصادية” السعودية عن سياسيين ودبلوماسيين، استغرابهم من تصريحات أمير قطر ووصفوها بـ “غير المسؤولة”، مشيرين إلى أن حبر قمم الرياض لم يجف بعد ثم تخرج قطر بتصريحات شاذة تعكس مواقفها فعلا.

وقالوا وفقا لما نقلته الصحيفة في مجموعة تغريدات، “عندما يحدث في البحرين مناوشات أو ملاحقات لإرهابيين فإن الجزيرة تبتهج وتهاجم القيادة البحرينية..هذه هي قطر ودورها منكشف من مدة طويلة”

وأكدوا أن سموم قناة الجزيرة التي تبثها ضد دول شقيقة وقاعدة العديد تتعرف من خلالهما عن دور قطر المناط بها، لافتين إلى أن مواقف قطر معروفة ضد مصالح الدول الخليجية والعربية تؤكد أنها تبحث عن دور أكبر مهما كان الثمن.

وأشاروا إلى أن قطر تعتقد أنها تتذاكى بينما هي تورط نفسها في أمور لا قدرة لها عليها وعلى ما ينجم عنها من مخاطر، مؤكدين أنها تلعب على تناقضات الدول المتنازعة وتدعي أنها وسيطا نزيها لكنها أبعد ما تكون عن هذه الصفة.

ولفتوا إلى أن قطر تزعم بوجود اختراق لكن الحقيقة أن أمير قطر قد انقلب من خلال تصريحات مستفزة ومستغربة.