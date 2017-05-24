 قطر تسحب سفراءها من السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات .. ثم تتراجع ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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قطر تسحب سفراءها من السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات .. ثم تتراجع !

قطر تسحب سفراءها من السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات .. ثم تتراجع !
المناطق - الرياض

أعلن وزير الخارجية القطري سحب سفراء قطر من السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات، وطلب قطر مغادرة سفراء هذه الدولة خلال 24 ساعة، لكنه عاد بعدها ليؤكد أنه لم يقل سحب أو طرد السفراء وأن تصريحه أخرح من سياقه.

كما أعلن عن مؤتمر صحفي لأمير البلاد بعد ساعتين لكشف ما أسماها “المؤامرة” ضد الشعب القطري، مدعيا على حد زعمه وجود مؤامرة لتشويه سمعة قطر.

وفي السياق نفسه، نشرت قناة العربية ضمن تحليلاتها المستمرة حول تصريحات أمير قطر، تسجيل قديم للأمير السابق مع معمر القذافي الذي كانا يخططان فيه لزعزعة أمن واستقرار السعودية.

 

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