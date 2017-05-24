بالأسماء.. مدير تعليم جدة يعتمد حركة نقل ٤٢٧ قائدا ووكيلا بمدارس جدة

اعتمد المدير العام للتعليم بجدة الاستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي اليوم ” الثلاثاء ” حركة نقل قادة ووكلاء المدارس للعام الدراسي ١٤٣٧/ ١٤٣٨ مؤكدا على أهمية مباشرة المنقولين في مدارسهم الجديدة قبل التمتع بالإجازة .

من جهته أوضح مدير ادارة الإشراف التربوي بتعليم جدة علي الجالوق أن عدد المشمولين في الحركة بلغ ٤٢٧ قائدًا ووكيلًا مشيرا بأنهم خضعوا جميعا لضوابط النقل وفق ما ورد في لائحة القيادات المدرسية .

وفيما يلي أسماء المشمولين بحركة النقل :

‏https://edu.moe.gov.sa/jeddah/MediaCenter/News/Pages/494.aspx