 تعليم مكة يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التنفيذية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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تعليم مكة يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التنفيذية

تعليم مكة يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التنفيذية
عادل الزهراني - مكة

اعتمد المدير العام بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي حركة النقل الداخلي (الاختيارية / التصحيحية) لشاغلي الوظائف التنفيذية ( بنين – بنات ) للعام الدراسي 1437/1438هـ.

وأوضح المدير العام بأن حركة النقل الحالية تهدف إلى تلبية حاجات المدارس والاستفادة من كافة الطاقات والعاملين بالمؤسسة التعليمية حسب التشكيلات المدرسية لتحقيق التكامل بين المصلحة العامة والتوازن في الميدان التعليمي .

من جهته أوضح مدير إدارة الموارد البشرية عبدالله بن عبدالرحمن القرني أن عددا ممن شملتهم حركة النقل (الاختيارية / التصحيحية) هو ( 557 ) إداري وإدارية تم توجيههم حسب الاحتياج .

وأضاف: المدير العام قد أهاب بأن يتم إخلاء طرف المنقولين والمنقولات من جهات عملهم بانتهاء أعمالهم أو بانتهاء اختبارات الدور الثاني في المدارس ليباشروا مهامهم في جهات عملهم الجديدة مع بداية العام الدراسي 1438/1439هـ .

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