اتفاقية تعاون صحية بين مستشفى السليل ومستشفى وادي الدواسر

اعتمد مدير مستشفى محافظة السليل د/سعد عايض ال وديان مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بين مستشفى محافظة السليل العام ومستشفى محافظة وادي الدواسرالعام، وذلك لرفع مستوى التعاون في كل التخصصات الطبية، والطبية المساندة، والخدمات التموينية بين المنشأتين.

وجاءت هذه المذكره واتفاقية التفاهم بين مستشفى محافظة السليل العام ومستشفى محافظة وادي الدواسر العام في إطار الجهود المشتركة التي تتماشى مع رؤية وزارة الصحة ٢٠٣٠، واللتي تهدف الى رفع مستوى الخدمات الصحية التي تحقق رغبات المستفيدين منها، وتم توقيع مذكرة التفاهم واتفاقية التعاون المشترك اليوم بحضورمدير مستشفى السليل العام د/سعد عايض ال وديان و مدير مستشفى وادي الدواسر العام الاخصائي “فهد بن محمد الممخور”.

وذكر مدير مستشفى محافظة السليل د/سعد عايض ال وديان إن من ضمن الأهداف العامة لهذه الاتفاقية هو تعزيز أدوار الوقاية والصحة العامة، بعد تفعيل الشراكة بين القطاعات الصحية التابعة للمنشأتين؛ عن طريق فرق عمل ميدانية لتنفيذ برامج صحية وتوعوية تستهدف المواطنين في القرى والهجر النائية.”

وأكد “آل وديان” أن هذه الاتفاقية خطوة مهمة وإضافة كبيرة كونها تعد أول اتفاقية بين المنشأتين، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا بما يُسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة بشكل عام للمواطنين في المحافظتين.

ومن جهته أوضح الاخصائي فهد الممخور مدير مستشفى محافظة وادي الدواسر العام أن الاتفاقية ركزت على تفعيل برنامج التكامل الإكلينيكي تحت مظلة التوأمة بين المنشأتين في كل التخصصات الطبية وكذلك الأنظمة “تكليف، انتداب، طبيب زائر”، إضافة إلى تطوير برامج التدريب والشؤون الأكاديمية، وتفعيل برنامج تبادل الخبرات بين كل العاملين.

وبين “الممخور” أن دور مديري المنشأتين هو الإشراف المباشر على كامل الاتفاقية ومتابعتها مع المدير الطبي، الذي مُنح الصلاحيات في عملية التكامل الإكلينيكي فيما يخص الأطباء والاقسام الطبية؛ من أجل تغطية التخصصات النادرة كالقلب والجراحة والمخ والأعصاب والنساء والولادة والجلدية.