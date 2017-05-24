نجاة مواطن سعودي استقرت 3 طلقات بجسده في الكويت

تعرض مواطن سعودي لإطلاق نار بدولة الكويت ، في ظروف غامضة حيث لم يفق إلا وهو داخل المستشفى.

وقال المواطن المعتدى عليه، إن تعرض لإطلاق ثلاث رصاصات نارية من الخلف، حيث استقرت اثنتان في يده والثالثة في ظهره، أثناء سيره في منطقة الجهراء الصناعية.

وأضاف: ” أنزلني شخص من سيارته التي أقلني بها من منفذ السالمي في صناعية الجهراء ، على الرغم من أنني طلبت منه توصيلي إلى المباركية “، وفقًا لما نقلت صحيفة “الراي” الكويتية” أمس.

وتابع: “عندما كنت أبحث عن الطريق العام لمواصلة مشواري إلى المباركية، تلقيت الطلقات التي استقرت في يدي وظهري من الخلف، ولم أحس بعدها بشيء، إلا عندما فتحت عيني في المستشفى”.

وقالت الصحيفة إن مصدرًا أمنيًا كشف أن رجال الأدلة الجنائية حددوا مسدسا استخدم في إطلاق النار.