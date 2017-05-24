 ثانوية الثغر تحتفل بتخرج الدفعة 64 من طلابها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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ثانوية الثغر تحتفل بتخرج الدفعة 64 من طلابها

ثانوية الثغر تحتفل بتخرج الدفعة 64 من طلابها
المناطق_عادل الزهراني
شهدت قاعة بلاتسيو حفل تخريج الدفعة 64 من طلاب ثانوية الثغر – طريق مكة .
في حفل اتسم بالفرح و السرور ، و ازدان بتواجد أولياء أمور الطلاب .
وكان الحفل قد شهد الكثير من الأوبريتات و الكلمات المنبرية للطلاب الخريجين .
وفي نهاية الحفل كرم قائد المدرسة : أ. طلال بن حضيض السلمي الطلاب بدروع تذكارية بهذه المناسبة .
كما تم خلال الحفل تدشين مجلة الخريجين و التي احتوت على مجالات التميز و النشاط و التكريم التي بلغتها المدرسة بتوفيق الله تعالى ثم بجهود منسوبي المدرسة

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