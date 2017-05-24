ثانوية الثغر تحتفل بتخرج الدفعة 64 من طلابها

شهدت قاعة بلاتسيو حفل تخريج الدفعة 64 من طلاب ثانوية الثغر – طريق مكة .

في حفل اتسم بالفرح و السرور ، و ازدان بتواجد أولياء أمور الطلاب .

وكان الحفل قد شهد الكثير من الأوبريتات و الكلمات المنبرية للطلاب الخريجين .

وفي نهاية الحفل كرم قائد المدرسة : أ. طلال بن حضيض السلمي الطلاب بدروع تذكارية بهذه المناسبة .

كما تم خلال الحفل تدشين مجلة الخريجين و التي احتوت على مجالات التميز و النشاط و التكريم التي بلغتها المدرسة بتوفيق الله تعالى ثم بجهود منسوبي المدرسة