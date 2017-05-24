 المملكة تحجب صحفًا قطرية وموقع “الجزيرة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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المملكة تحجب صحفًا قطرية وموقع “الجزيرة”

المملكة تحجب صحفًا قطرية وموقع “الجزيرة”
المناطق_متابعات

حجبت الجهات المختصة بالمملكة خلال الساعات الماضية، معظم الصحف القطرية وموقع قناة ” الجزيرة “، حيث سيتم الحجب الكلي على جميع المستخدمين خلال الساعات القادمة.

وشملت قائمة المواقع القطرية الإلكترونية التي يجري حجبها: الجزيرة نت، والجزيرة الوثائقية، والإنجليزية، ووكالة الأنباء القطرية، وصحف: الوطن، والراية، والعرب، والشرق.

وكانت إشادة أمير قطر ، الشيخ تميم بن حمد، عقب حفل تخريج الدفعة الثامنة من مجندي الخدمة الوطنية في ميدان معسكر الشمال، أمس، بالعلاقة مع إسرائيل و إيران ، ودعمه صراحة للتنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية، تسببت  في ردود أفعال عربية و خليجية دولية رافضًة لما قاله.

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