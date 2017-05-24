المملكة تحجب صحفًا قطرية وموقع “الجزيرة”

حجبت الجهات المختصة بالمملكة خلال الساعات الماضية، معظم الصحف القطرية وموقع قناة ” الجزيرة “، حيث سيتم الحجب الكلي على جميع المستخدمين خلال الساعات القادمة.

وشملت قائمة المواقع القطرية الإلكترونية التي يجري حجبها: الجزيرة نت، والجزيرة الوثائقية، والإنجليزية، ووكالة الأنباء القطرية، وصحف: الوطن، والراية، والعرب، والشرق.

وكانت إشادة أمير قطر ، الشيخ تميم بن حمد، عقب حفل تخريج الدفعة الثامنة من مجندي الخدمة الوطنية في ميدان معسكر الشمال، أمس، بالعلاقة مع إسرائيل و إيران ، ودعمه صراحة للتنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية، تسببت في ردود أفعال عربية و خليجية دولية رافضًة لما قاله.