 إحباط تهريب 154 كجم حشيش و113 ألف قرص إمفيتامين بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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إحباط تهريب 154 كجم حشيش و113 ألف قرص إمفيتامين بجازان

إحباط تهريب 154 كجم حشيش و113 ألف قرص إمفيتامين بجازان
المناطق_جازان

تمكنت قوات حرس الحدود في جازان، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر، وحبوب الكبتاجون المحظورة، وتم ضبط المهربين واتخاذ اللازم حيالهم.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، بأنه وفِي إطار ما يقوم به رجال حرس الحدود من مُتَابَعَة ورصد لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة، فقد رصدت أنظمة المراقبة الإلكترونية بمنطقة جازان، بعد توفيق الله تعالى يوم أمس الاثنين، هدفاً بحرياً أثناء محاولته تجاوز خط الحدود لمسؤوليات قطاع فرسان.

وأَضَافَ الحربي، أنه فور دخول الهدف منطقة الْحَظْر البحري تم إطلاق النار، والقبض على الواسطة، واتضح أن على متنها  شخصين يمنيَّا الجنسية، وبتفتيشهما وتفتيش القارب عثر بحوزتهما على ما مجموعه، (154.700) مائة وأربعة وخمسون كيلوجراماً وسبعمائة جرام من مادة الحشيش المخدر و(١١٣٦٢١) مائة وثلاثة عشر ألفاً وستمائة وواحد وعشرون قرص إمفيتامين (كبتاجون).

وَأَكَّدَ المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأن رجال حرس الحدود سيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه، وسيتصدون – بعون الله وتوفيقه – لكافة محاولات خرق خط الحدود، أَوْ الدخول في مناطق الْحَظْر بكل حزم وقوة والله ولي التوفيق.

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