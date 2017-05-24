 الخارجية الأمريكية: على إيران تفكيك شبكاتها الإرهابية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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الخارجية الأمريكية: على إيران تفكيك شبكاتها الإرهابية

الخارجية الأمريكية: على إيران تفكيك شبكاتها الإرهابية
المناطق_متابعات

كشف المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية ناثان تك، عن أن واشنطن تنتظر من الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة في بلاده “تفكيك شبكة إيران الإرهابية”.

وقال ناثان تك، وفقا لـ”الحياة” أمس: “ما نأمله من إيران ومن الرئيس روحاني في فترة رئاسته الجديدة، أن يوظفها لبدء عملية تفكيك شبكة إيران الإرهابية، وشبكة تمويلها للإرهاب، ووقف التجنيد لهذه الشبكات، والدعم اللوجستي، وكل شيء يقدمونه لهذه القوى المزعزعة الموجودة في المنطقة”.

وأضاف: “كما نأمل بأن يضع نهاية لاختبارات إيران للصواريخ الباليستية، وأن يعيد حقوق الإيرانيين في حرية التعبير والتجمع حتى يتمكنوا من عيش الحياة التي يستحقونها”.

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