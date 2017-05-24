 دراسة علمية: الكائنات الحية بإمكانها التكاثر في الفضاء الخارجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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دراسة علمية: الكائنات الحية بإمكانها التكاثر في الفضاء الخارجي

دراسة علمية: الكائنات الحية بإمكانها التكاثر في الفضاء الخارجي
المناطق_متابعات

كشفت دراسة علمية حديثة أجريت في اليابان أنه بمقدور الكائنات الحية التكاثر في الفضاء الخارجي، وهو الإعلان الذي ستكون له انعكاسات إيجابية مهمة على احتمال بناء مستوطنات بشرية مستقبلية في الفضاء.

وأكد علماء يابانيون في أبحاث لم تصل إلى نتائج حاسمة بعد، أنه لا خشية على خصوبة من يودون زيارة المريخ”. جاء ذلك بعد إصابة عدد من رواد ورائدات الفضاء بمشاكل في القدرة على الإنجاب الطبيعي، خصوصاً بعض الرواد في محطة الفضاء الدولية.

وأكد الباحثون اليابانيون، من خلال الدراسة، أن الإقامة الطويلة في الفضاء الخارجي لن تؤثر على الإنجاب وذلك وفقاً لأبحاث. وكانت 9 أشهر هي مدة التجربة العلمية التي قام بها الباحثون على حيوانات منوية لفئران جمدت عند حرارة 95 درجة تحت الصفر، حيث أظهرت النتائج إمكانية تكاثر الأنواع الحية في محطة الفضاء رغم تعرضها لإشعاعات أكثر بمئة مرة من سطح الأرض التي يقوم غلافها الجوي بدور المصفاة لكل ما يمكن أن يضر بالحياة عليها.

وأوصى الباحثون بضرورة التعمق في هذا النوع من الدراسة قبل أن تنطلق أولى الرحلات المأهولة إلى المريخ في الثلاثينات من القرن الحالي بحسب تقديرات وكالة الفضاء الأميركية ناسا.

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