“برنامج الابتكار”: توفير مليون وحدة سكنية في المملكة خلال 7 أعوام

قال المستشار والمشرف العام على برنامج الابتكار وتقنية المعلومات، إن برنامج تقنية البناء يستهدف تخفيض تكلفة السكن، وتوفير وحدات بأسعار تتراوح بين 200 و700 ألف ريال.

وأضاف محمد المعمر، في مقابلة مع قناة الإخبارية، على هامش فعاليات المؤتمر الأول لبرنامج تقنية البناء الأول بالرياض، أن البرنامج سيعزز توفير مليون وحدة سكنية خلال من 5 إلى 7 أعوام بالشراكة مع القطاع الخاص بالمملكة.

وأكد المعمر أن تقنيات البناء ستزيد المحتوى المحلي وترفع مساهمة القطاع العقاري بالناتج المحلي للمملكة من 5% إلى 10% بحلول 2020.

وأشار المعمر إلى أن مؤتمر تقنية البناء يهدف لجذب أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال إلى السوق السعودي، مبيناً أنه مع تقنيات التشييد الحديثة بدأت وزارةالإسكان في بناء 108 وحدات سكنية قبل 5 أسابيع، وستكون جاهزة بعد أسبوعين فقط.

وأكد المشرف العام على برنامج الابتكار وتقنية المعلومات أن المملكة ستكون دولة رائدة في صناعة التشييد والبناء بحلول العام 2030.

وانطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر تقنية البناء الأول بالرياض برعاية وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى مجموعة من شركات التطوير والتمويل العقاري الدولية والمحلية والشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتشييد.

وتسعى الوزارة لضخ المزيد من المنتجات السكنية، ضمن مبادرات عديدة منها مبادرة الإسكان التعاوني والميسر، وتعتزم من خلالها ضخ ما يزيد عن 22 ألف وحدة سكنية ميسورة التكلفة.

ووقعت الوزارة، أبريل الماضي، عدداً من الاتفاقيات لتطوير وحدات سكنية، في عدة مواقع بالمملكة، وذلك على هامش إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج “سكني” الذي يشمل 280 ألف منتج سكني وتمويلي.