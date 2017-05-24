 ضاحي خلفان: قمة الرياض استطاعت توحيد العالم إلا قطر تأبى أن تقتنع.. نسأل الله لهم الهداية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ضاحي خلفان: قمة الرياض استطاعت توحيد العالم إلا قطر تأبى أن تقتنع.. نسأل الله لهم الهداية “برنامج الابتكار”: توفير مليون وحدة سكنية في المملكة خلال 7 أعوام مجزرة جديدة في تعز.. الميليشيات الانقلابية تقصف الأحياء السكنية إليك 10 نصائح بسيطة تبقيك مُنظما في العالم الرقمي شاهد.. زيارة السيد “علي السلمان” لرجال الأمن المصابين في العوامية.. والإشادة بجهودهم أمير حائل يقلد اللواء “النهاري” رتبته الجديدة لحملة الثانوية.. القوات الجوية تعلن بدء التقديم بمعهد الدراسات الفنية بالظهران “الشورى” يوافق على استحداث وسام جديد باسم الملك سلمان “واتساب” يعلن إمكانية حذف الرسائل بعد إرسالها ويكشف الخطوات دراسة: الأغذية النباتية تحميك من مخاطر السمنة نائب وزير النقل يزور سوق عكاظ ويوجه بسرعة إلإنجاز خلال استقباله مدير شركة الكهرباء بالمنطقة.. أمير حائل يوجه بسرعة معالجة كافة القصور

ضاحي خلفان: قمة الرياض استطاعت توحيد العالم إلا قطر تأبى أن تقتنع.. نسأل الله لهم الهداية

ضاحي خلفان: قمة الرياض استطاعت توحيد العالم إلا قطر تأبى أن تقتنع.. نسأل الله لهم الهداية
المناطق - الرياض

انتقد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي سابقاً، ضاحي خلفان تميم، التصريحات القطرية الأخيرة، التي أعلنت فيها قطر موقفها من جماعة الإخوان المسلمين وإيران، ووصفها بالكارثة السياسية التي انشقت فيها قطر عن الموقف العربي والإسلامي الأخير، الذي نتج عن قمم الرياض والتي رأت في تلك الجهات منظمات محرضة على الإرهاب.

وقال ضاحي خلفان في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إن “تفضيل قطر لتنظيم الإخوان وإيران على السعودية والإمارات والكويت والبحرين كارثة سياسية”، لافتا إلى أن “حجب قناة مؤيدة للارهابيين عمل يحمي الامن الوطني”.

وأضاف “خرجنا من قمة القمم في الرياض نحمد الله على توحيد المواقف عربياً وإسلامياً وعالمياً، ونجحت قمم الرياض الثلاث، تخرج علينا قطر اليوم بشق الصف، لا التوقيت مناسب ولا الأعذار مناسبة ولا التصريحات موفقة، نسأل الله الهداية لهم”.

وأوضح، أن “السعودية استطاعت اقناع العالم الغربي والعالم العربي والعالم الاسلامي بصحة موقفها ..إلا قطر تأبى ان تقتنع..لماذا ؟؟ نسأل الله الهداية لكم”

وأشار إلى أن “تعاون قطر مع ايران والإخوان وحماس لا يخدم الأمن في المنطقة والعالم ولكن يخدم الجماعات والأنظمة الشريرة مع احترامي البالغ للسياسة القطرية”.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>