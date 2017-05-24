ضاحي خلفان: قمة الرياض استطاعت توحيد العالم إلا قطر تأبى أن تقتنع.. نسأل الله لهم الهداية

انتقد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي سابقاً، ضاحي خلفان تميم، التصريحات القطرية الأخيرة، التي أعلنت فيها قطر موقفها من جماعة الإخوان المسلمين وإيران، ووصفها بالكارثة السياسية التي انشقت فيها قطر عن الموقف العربي والإسلامي الأخير، الذي نتج عن قمم الرياض والتي رأت في تلك الجهات منظمات محرضة على الإرهاب.

وقال ضاحي خلفان في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إن “تفضيل قطر لتنظيم الإخوان وإيران على السعودية والإمارات والكويت والبحرين كارثة سياسية”، لافتا إلى أن “حجب قناة مؤيدة للارهابيين عمل يحمي الامن الوطني”.

وأضاف “خرجنا من قمة القمم في الرياض نحمد الله على توحيد المواقف عربياً وإسلامياً وعالمياً، ونجحت قمم الرياض الثلاث، تخرج علينا قطر اليوم بشق الصف، لا التوقيت مناسب ولا الأعذار مناسبة ولا التصريحات موفقة، نسأل الله الهداية لهم”.

وأوضح، أن “السعودية استطاعت اقناع العالم الغربي والعالم العربي والعالم الاسلامي بصحة موقفها ..إلا قطر تأبى ان تقتنع..لماذا ؟؟ نسأل الله الهداية لكم”

وأشار إلى أن “تعاون قطر مع ايران والإخوان وحماس لا يخدم الأمن في المنطقة والعالم ولكن يخدم الجماعات والأنظمة الشريرة مع احترامي البالغ للسياسة القطرية”.