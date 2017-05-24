مدير سياحة الباحة ” يزور متحف الأديب ” أحمد المساعد “

قام مدير عام هيئة السياحة و التراث الوطني بمنطقة الباحة الأستاذ زاهر بن محمد الشهري بزيارة المتحف الخاص بالأديب الأستاذ أحمد بن حامد المساعد رئيس نادي الباحة الأدبي سابقاً وذلك بحضور مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة الأستاذ خالد بن محمد الغامدي ؛ و ذلك في منزله بمركز بني كبير بمحافظة بلجرشي .

و قدم ” المساعد ” شرح مفصل عن محتويات المتحف و تاريخ نشأته و عن وجود بعض القطع الأثرية التي يمتد تاريخها لمئات السنين ؛ وأوضح مدير عام السياحة بالباحة أهمية المتاحف الخاصة في منطقة الباحة و الدعم الذي تحظى به من قبل هيئة السياحة و التراث الوطني و مدى الحاجة إلى التوسع فيها لا سيما و أن المنطقة تزخر بالعديد من المهتمين بهذا المجال و كذلك وجود القطع التراثية و وفرة المواقع الأثرية في الباحة مما يستوجب المحافظة عليها و الإهتمام بها ، مقدماً شكره للأستاذ أحمد بن حامد المساعد على جهوده الكبيرة في الحفاظ على التراث و المساهمه في توثيقه ؛ مبيناً حرص و دعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة و صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس هيئة السياحة و التراث الوطني على مثل هذه المبادرات التي تسهم في الحفاظ على تراث منطقة الباحة .

و في الختام قدم ” المساعد ” لضيوفه نسخة من مؤلفه الأخير ‘بين هؤلاء عشت ‘ الذي يحكي عن سيرته الشخصية و عمله المتنقل بين الصحافة و الإعلام و إمارة منطقة الباحة و إدارته لمجلس النادي الأدبي .