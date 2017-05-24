 حدود تبوك يحبط محاولة تهريب أكثر من تسعين ألف قرص أمفيتامين مخدر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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حدود تبوك يحبط محاولة تهريب أكثر من تسعين ألف قرص أمفيتامين مخدر

حدود تبوك يحبط محاولة تهريب أكثر من تسعين ألف قرص أمفيتامين مخدر
المناطق - تبوك :

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي بأن دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة تبوك تمكنت يوم أمس الثلاثاء من إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة ، وذلك بعد أن تم رصد هدف من قبل أنظمة المراقبة الإلكترونية ودخوله للمياه السعودية عبر مسؤوليات قطاع حقل ، وباعتراضه للتحقق منه، بادر من فيه بتغيير وجهتهم لمحاولة الفرار والعودة من حيث أتوا للمياه المصرية، مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وإطلاق النار عليهم، ونتج عن ذلك القبض على القارب ومستقليه والذي اتضح أنهما شخصان مصريا الجنسية، وبتفتيشهما وتفتيش القارب عثر بحوزتهما على مامجموعة (97500) سبعة وتسعون ألفاً وخمسمائة قرص إمفيتامين (كبتاجون) و (7.5) سبعة جرامات ونصف الجرام من مادة الأفيون المخدر تم استكمال كافة الإجراءات.
وأكد العقيد الحربي بأن حدود المملكة ستكون عصية على كل من يسعى لعبورها بطرق غير مشروعة أو يحاول تهريب الممنوعات عبرها، وذلك بما يتمتع به رجال حرس الحدود من خبرات وما يمتلكونه من إمكانات آلية وتقنية لرصد وصد أي محاولات تجاوز او تهريب والتعامل بكل حزم وقوة مع الموقف.

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