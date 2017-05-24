محلي الخفجي يعقد اجتماعه الثالث

برئاسة سعادة محافظ الخفجي المكلف رئيس المجلس المحلي للمحافظة الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع عقد بمقر المحافظة أجتماع المجلس المحلي الثالث للمحافظة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 28/8/1438هـ وبحضور رئيس مجلس رجال الأعمال و رئيس المجلس البلدي، حيث تم استعراض المشاريع التي تم تنفيذها بالمحافظة.

– تم ترسيه محطة تحليه 10.000م3 بفرع خدمات المياه بمحافظة الخفجي.

– تم ترسيه الخط الرديف من محطة الطاقة الشمسية إلى فرع خدمات المياه.

– تم ترسيه عدد اثنين خزان مياه واقف بسعة 25.000م3 بفرع خدمات المياه بمحافظة الخفجي.

– جاري ترسية مشروع الفندق على مستثمر بكورنيش المحافظة بالقرب من صالة الأفراح المجاورة لحرس الحدود.

– يتم حالياً تحسين ميدان الملك عبدالله جهة القادم من دولة الكويت من قبل البلدية وذلك بزراعة النخيل والإنارة التجميلية وكذلك مساهمة رجال الأعمال في ردم الميدان كما يتم أيضا تحسين طريق الملك فهد وتقاطع الدمام- الكويت بزراعة النخيل في الجزيرة الوسطية للطريق المضاء من قبل البلدية.

أطلع المجلس على ما صدر من مقام إمارة المنطقة الشرقية حول المطالبة بحاجة كلية للبنين بمحافظة الخفجي وزيادة التخصصات السابقة للبنات وذلك بعد الرفع للجهات المختصة.

أطلع المجلس على ما صدر من مقام إمارة المنطقة الشرقية الموجه لفرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية حول سفلته طريق المعهد وإنارته بناء على مطالبة المجلس المحلي.

كما أطلع المجلس على التصاميم المقترحة لإنشاء بوابات للمحافظة و وافق على إنشائها على طريق الملك عبدالله و بوابة نقطة أمن الزرقاني وذلك تجميل و تحسين مظهر المحافظة وبمساهمة رجال أعمال المحافظة.

اطلع المجلس على طريقة معالجة نقص المياه بالمحافظة :

– تم تشغيل محطة إنتاج مياه بطاقة 1000م3/يوم بموقع محطة الإمداد المركزية بالخفجي.

– تم تسليم موقع محطة إنتاج مياه بطاقة إنتاجية بسعة 10.000م3/يوم بموقع محطة الإمداد المركزية بالخفجي والمتوقع تشغيلها بتاريخ 12/8/2017م حسب البرنامج الزمني المقدم من المقاول إن شاء الله.

وتم الاتفاق ما بين تحلية المياه وفرع المياه بالمحافظة برفع مستوى الضخ ما بين 20.000م3 إلى 21.000م3 خلال فترة شهر رمضان المبارك والتعويض يكون عن طريق الخزن الاستراتيجي.