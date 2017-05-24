مدني الشرقية ينفذ فرضية حريق وإخلاء بمستشفى الولاده والأطفال بالدمام

نفذت مديرية الدفاع المدني بالمنطقه الشرقيه خطتها الرئيسيه لهذا العام 1438 والمتمثله في ( فرضية حريق وإخلاء بمستشفى الولاده والأطفال بالدمام )

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقه الشرقيه قد وافق على تنفيذ الخطه وحظيت الفرضيه بدعم سموه الكريم وسوف يتم رفع تقرير شامل من قبل لجان تقييم الخطه لسمو أمير المنطقه الشرقيه .

وتضمن سيناريو الخطه :

* نشوب حريق في غرفة الميكانيكا الخاصه بنظام التكييف الذي يغذي جميع مباني المستشفى مما ينتج عنه إنتشار الدخان في جميع أجزاء المبنى الرئيسي للمستشفى .

* كما ورد بلاغ آخر من فريق المسح بالمستشفى أنه نتيجه لهلع وخوف المرضى والعاملين بالمستشفى سقطت عينه تحتوي على مرض فايروسي معدي في غرفة العزل في الدور الثاني الأمر الذي تطلب إحتواء الموقف وذلك بالتدخل السريع وإجراء عمليات تطهير للمصابين قبل إنتشار الفايروس .

* كما تضمن تنفيذ الخطه فرضية إخلاء ( أفقي وعمودي ) لشاغلي المبنى .

وقد نتج عن الحادث – حسب سيناريو الخطه – مايلي :

10 حالات سوداء ( وفاه )

15 حاله حمراء ( إصابات خطيره )

25 حاله صفراء ( إصابه متوسطه )

38 حاله خضراء ( إصابات طفيفه )

بما مجموعه 88 حاله

وتم تحديد مواقع لمنطقة إسناد القوه البشرية والآليه ، منطقة الرصد والتطهير ، منطقة الفرز الطبي ، منطقة الاخلاء الطبي ، منطقة الاخلاء الطبي الجوي ( طيران الأمن ) ، موقع لقيادة الفرضية : حيث تواجدت عربة القيادة الميدانية التي تواجد بها قيادات الدفاع المدني وممثلي الجهات المشاركة في اللجنة الفورية ، وتم بث مباشر للعمليات الميدانية بواسطة الكاميرات ، موقع المركز الإعلامي .

وهدفت الخطه إلى الوصول الى اعلى درجات الجاهزية والاستعداد لفرق ووحدات الدفاع المدني للحفاظ ع سلامة مرتادي وشاغلي المستشفى ، وقياس مستوى التنسيق والجاهزية لكافة الجهات المشاركة وفقا لمهامها في الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية في الحالات الطارئة ، وتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات إن وجدت .

وفي نهاية الخطه قدم مدير الدفاع المدني بالمنطقه الشرقيه اللواء محمد يحيى الزهراني شكره وتقديره للشئون الصحيه ولجميع الجهات المشاركه على جهودهم المتميزه للإعداد والتجهيز للخطه على مدى الأشهر الماضيه وهي الجهود التي كان لها أطيب الأثر في إنجاح الخطه وإظهارها بالمظهر المشرف .