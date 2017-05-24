 افتتاح معرض “مملكة الخير” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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افتتاح معرض “مملكة الخير”

افتتاح معرض “مملكة الخير”
عادل الزهراني - جدة

في إطار خدمة المجتمع والأسر المحتاجة في ظل دخول الشهر الكريم ، إفتتح مساء الثلاثاء ، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود ، معرض مملكة الخير ، بقاعة الهيلتون جدة .

وقد بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم بعد أن رحب المنظمون للفعالية بالحضور ، والقى مدير معرض مملكة الخير الدكتورة وفاء باجابر كلمة رحبت فيها بسمو الأمير وصحبه الكرام وشكرت الجمعيات الخيريه التى زودتها بأسماء الاسرالتي لديها

وإستمع الحضور بفيلماً تعريفياً عن أنشطة المعرض وما يقدم ، ثم كلمة الراعي الرسمي للفعالية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود شكر فيها القائمين على المعرض ، كما أثنى على الجمعيات الخيريةالتى ساهمت في إنجاح الفعالية ، وثمن لهم الجهود .

تلا ذالك تكريم صاحب السمو الملكي الراعي الرسمي للفعالية ، وتكريم جميع المشاركين والجمعيات الخيرية التى جهزت أسماء الاسر.

الجدير بالذكر أن المعرض يحتوى على عدة بوثات تبيع أنشطة مختلفة لدعم الأسر المنتجة. وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية والجماعية بهذه المناسبة .

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