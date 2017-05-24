ضبط شاب يعتدي على كاميرا الرصد المروري

ضبطت شرطة الجوف معتدي قام برمي حجر على كاميرا الرصد الآلي .

وقال الناطق الإعلامي بشرطة الجوف المقدم يزيد النومس أنه تبلغ مركز شرطة قارا التابع لشرطة منطقة الجوف عن قيام شخص مجهول يستقل مركبة من نوع هايلكس قام برمي حجر على كاميرا الرصد الآلي والموجودة على طريق الملك خالد مما أدت إلى كسر في زجاج فلاش الكاميرا ولاذ بالفرار ومن خلال التحريات تم التعرف على قائد المركبة ومعه شخصان وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر وجرى ضبطه وإشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام .

وشرطة منطقة الجوف تهيب بالأخوة المواطنين والمقيمين بالحرص على التقيد بالسرعة النظامية ، وتحذر من أي اعتداء أو عبث من ضعاف النفوس على تلك الأجهزة التي تعد من ممتلكات وزارة الداخلية التي وضعت من أجل سلامة الجميع وتؤكد أنها ستتابع كل من يحاول العبث بتلك الممتلكات.