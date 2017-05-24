شرطة منطقة عسير تواصل حملاتها الأمنية وتضبط عدد من المروجين

تواصل شرطة منطقة عسير حملاتها الأمنية بمتابعة مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح سليمان القرزعي.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش أن شرطة محافظة خميس مشيط ممثلة في شعبة الضبط الإداري ومن خلال متابعة مروجي المخدرات والعرق المسكر خلال الشهر الماضي بمركز تندحه وحي العرق والمقطاع تمكنت من ضبط ٦٠ مصنع خمر؛ والقبض على ١٧ من مروجي المخدرات والعرق المسكر وضبط عدد ٣٥٧ عبوة مملوءة بمادة العرق المسكر؛ والقبض على شخصين من جنسية عربيه وبحوزتهم ١٤ حزمة قات؛ وضبط عدد ١٨٩ من المتسولين؛ إضافة لضبط عدد ٥٤٨ مجهولاً؛ وسلموا لجهة الاختصاص.