 مدير جامعة الجوف يلتقي برئيس وحدة التوعية الفكرية “حصانة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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مدير جامعة الجوف يلتقي برئيس وحدة التوعية الفكرية “حصانة”

مدير جامعة الجوف يلتقي برئيس وحدة التوعية الفكرية “حصانة”
المناطق _ محمد الحسن

التقى معالي مدير جامعة الجوف الأستاذ الدكتور إسماعيل البشري برئيس وحدة التوعية الفكرية حصانة في إدارة التعليم بمنطقة
الجوف د. ماجد محمد شمدين القادر  تم من خلاله بحث أواصر التعاون والشراكة بين الجامعة والتعليم لتقديم الدعم التدريبي
والبحثي والتى من شأنها حماية وتحصين أبناءنا وبناتنا من الفكر المتطرف.
وأبدى معالي مدير الجامعة استعداد الجامعة لتقديم كافة السبل الكفيلة بتعزيز وسلامة الفكر لدى هذه الفئة العزيزة على قلوب ولاة الأمر وقلوبنا.
يذكر أن وحدات التوعية الفكرية حصانة أنشئت في الجامعات وإدارات التعليم بناءً على برقية وزير الداخلية رقم 64414 في 9/8/1436هـ لأنشاء وحدات التوعية الفكرية في الجامعات
وإدارات التعليم.

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