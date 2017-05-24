 قدموا للسلام على سموه بمناسبة تعيينه نائب أمير القصيم يستقبل المشرف على فرع الرئاسة العامة للإفتاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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قدموا للسلام على سموه بمناسبة تعيينه نائب أمير القصيم يستقبل المشرف على فرع الرئاسة العامة للإفتاء

قدموا للسلام على سموه بمناسبة تعيينه نائب أمير القصيم يستقبل المشرف على فرع الرئاسة العامة للإفتاء
المناطق _بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم اليوم الاربعاء بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة المشرف على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية الإفتاء بالقصيم الأستاذ الدكتور خالد المصلح ، يرافقه عدد من أعضاء الرئاسة العامة ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة تعيينه نائباً لأمير منطقة القصيم.

وقد عبر الجميع عن خالص التهاني والتبريكات لسموه متمنين له العون والتوفيق ، وقد شكرهم سموه على مشاعرهم الطيبة ، سائلاً الله أن يبرئ الذمة وأن يحقق كل ما يصبو إليه ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ لخدمة الوطن والمواطن.

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