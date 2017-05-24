قدموا للسلام على سموه بمناسبة تعيينه نائب أمير القصيم يستقبل المشرف على فرع الرئاسة العامة للإفتاء

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم اليوم الاربعاء بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة المشرف على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية الإفتاء بالقصيم الأستاذ الدكتور خالد المصلح ، يرافقه عدد من أعضاء الرئاسة العامة ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة تعيينه نائباً لأمير منطقة القصيم.

وقد عبر الجميع عن خالص التهاني والتبريكات لسموه متمنين له العون والتوفيق ، وقد شكرهم سموه على مشاعرهم الطيبة ، سائلاً الله أن يبرئ الذمة وأن يحقق كل ما يصبو إليه ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ لخدمة الوطن والمواطن.