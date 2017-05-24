 أمير نجران يكرّم العتيبي ويبارك تكليف الدوسري قائدًا لأمن المنشآت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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أمير نجران يكرّم العتيبي ويبارك تكليف الدوسري قائدًا لأمن المنشآت

أمير نجران يكرّم العتيبي ويبارك تكليف الدوسري قائدًا لأمن المنشآت
المناطق _نجران

كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، العميد فيصل بن نيّاف العتيبي، بمناسبة انتهاء فترة عمله قائدًا لقوة أمن المنشآت بالمنطقة، وبارك تكليف العميد ركن إبراهيم بن حمد الدوسري، خلفًا له.

وأعرب سموه عن شكره لما قدمه العميد فيصل العتيبي طوال فترة عمله بالمنطقة، وعن أمنياته بالتوفيق للجميع في المرحلة المقبلة.

من جهتهما، عبر العميد فيصل العتيبي والعميد إبراهيم الدوسري، عن شكرهما لسمو أمير المنطقة، على توجيهاته السديدة، مؤكدين أن ما يقدمانه واجب في سبيل الوطن، الذي يستحق بذل كل جهد وعطاء.

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