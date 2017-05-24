 توادّ للتنمية الأسرية تقيم أمسية في القيادة الإبداعية للعمل الخيري والاجتماعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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توادّ للتنمية الأسرية تقيم أمسية في القيادة الإبداعية للعمل الخيري والاجتماعي

توادّ للتنمية الأسرية تقيم أمسية في القيادة الإبداعية للعمل الخيري والاجتماعي
المناطق _محمد الحسن

قامت جمعية تواد الأسرية بمنطقة الجوف مساء أمس وضمن برامجها ‬أمسية القيادة الإبداعية في العمل الخيري والإجتماعي للمدرب أحمد الرفاعي وبذلك بقاعة الخزامى بفندق نبراس بسكاكا بحضور عدد من المهتمين بالعمل الخيري ومدراء الجمعيات الخيرية.
وتطرق الرفاعي خلال الأمسية إلى مهارات توليد وصياغة الأفكار والمبادرات الإبداعية والأدوات الإبداعية في تطوير العمل الإداري الخيري،
وتعرف المتدربون الذين يمثلون القطاعات الخيرية على مفاتيح القيادة الإبداعية والتي تتمثل في مهارات التواصل الفعال، وتقنيات تحفيز الآخرين،وكذلك إدارة الأفراد وتفويضهم، وتنظيم المسؤوليات، وآليات وضع الأهداف، وإدارة الأداء بفاعلية، والقيم المؤسساتية بالمنظمة وتعزيزها، ومواجهة تحديات اتخاذ القرارات.
وفي ختام الأمسية قدمت جمية توادّ الأسرية شهادة شكر وتقدير للمدرب أحمد الرفاعي ، كما قدمت شكرها للحاضرين على حرصهم وتفاعلهم .

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