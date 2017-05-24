 بلغت نشاطاتهم ثمانية آلاف مناظرة و ( 456 ) عملية إبـرام ( 28 ) عقد استشاري زائـر بصحة نجـران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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بلغت نشاطاتهم ثمانية آلاف مناظرة و ( 456 ) عملية إبـرام ( 28 ) عقد استشاري زائـر بصحة نجـران توادّ للتنمية الأسرية تقيم أمسية في القيادة الإبداعية للعمل الخيري والاجتماعي أمير نجران يكرّم العتيبي ويبارك تكليف الدوسري قائدًا لأمن المنشآت قدموا للسلام على سموه بمناسبة تعيينه نائب أمير القصيم يستقبل المشرف على فرع الرئاسة العامة للإفتاء مدير جامعة الجوف يلتقي برئيس وحدة التوعية الفكرية “حصانة” أمير عسير يتلقى خطاب شكر من سمو ولي العهد ثمن جهود المحكمة في تحقيق العدل نائب أمير القصيم يلتقي رئيس المحكمة الإدارية الرئيس اليمني يبحث مع السفير الأمريكي التعاون والتنسيق بين بلديهما مجلس جامعة الجوف يعقد جلسته الخامسة للعام الجامعي ٣٧ / ٣٨ أشاد بجهود الهيئة في جباية الزكاة الشرعية نائب أمير القصيم يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل خادم الحرمين الشريفين يؤكد هاتفيا لرئيسة وزراء بريطانيا وقوف المملكة مع بريطانيا بكل إمكاناتها في مواجهة الإرهاب مدير جامعة القصيم يرعى حفل ختام أنشطة مراكز التثقيف الأسري

بلغت نشاطاتهم ثمانية آلاف مناظرة و ( 456 ) عملية إبـرام ( 28 ) عقد استشاري زائـر بصحة نجـران

بلغت نشاطاتهم ثمانية آلاف مناظرة و ( 456 ) عملية إبـرام ( 28 ) عقد استشاري زائـر بصحة نجـران
المناطق _نجران

أبرمت صحة نجران عقود ( 28 ) استشاري زائر خلال النصف الأول من العام الحالي 1438هـ ، وجرى بها تدعيم ( 7 ) مستشفيات شملت مستشفى ( الملك خالد – الولادة والأطفال- الصحة النفسية – الشرفة – نجران العام – شروره – خباش ) وذلك من مختلف التخصصات الطبية وتم استقطابهم على برنامج الطبي الزائر والذي تدعمه إدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين بالوزارة.

وبلغ أنشطتهم خلال نفس الفترة (7937) مناظرة للمرضى وأجريت ( 456 ) عملية جراحية وتم إحالة ( 265 ) حالة مرضية لأقرب مستشفى مرجعي كذلك عقد (64)  دورة تدريبية وورشة عمل لتدريب كافة العاملين بالأقسام واشتملت مواضيع عدة ، بالإضافة إلى تسيير قافلة طبية بداية العام لمحافظة ثار ، وجاري تدعيم كافة المستشفيات بالتخصصات التي يحتاجونها وإيصال الخدمة الطبية لكافة المرضى.

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