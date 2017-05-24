بلغت نشاطاتهم ثمانية آلاف مناظرة و ( 456 ) عملية إبـرام ( 28 ) عقد استشاري زائـر بصحة نجـران

أبرمت صحة نجران عقود ( 28 ) استشاري زائر خلال النصف الأول من العام الحالي 1438هـ ، وجرى بها تدعيم ( 7 ) مستشفيات شملت مستشفى ( الملك خالد – الولادة والأطفال- الصحة النفسية – الشرفة – نجران العام – شروره – خباش ) وذلك من مختلف التخصصات الطبية وتم استقطابهم على برنامج الطبي الزائر والذي تدعمه إدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين بالوزارة.

وبلغ أنشطتهم خلال نفس الفترة (7937) مناظرة للمرضى وأجريت ( 456 ) عملية جراحية وتم إحالة ( 265 ) حالة مرضية لأقرب مستشفى مرجعي كذلك عقد (64) دورة تدريبية وورشة عمل لتدريب كافة العاملين بالأقسام واشتملت مواضيع عدة ، بالإضافة إلى تسيير قافلة طبية بداية العام لمحافظة ثار ، وجاري تدعيم كافة المستشفيات بالتخصصات التي يحتاجونها وإيصال الخدمة الطبية لكافة المرضى.