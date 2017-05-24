 الأمير محمد بن ناصر يدشن مبنى فرع ديوان المراقبة العامة الجديد بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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الأمير محمد بن ناصر يدشن مبنى فرع ديوان المراقبة العامة الجديد بجازان بلغت نشاطاتهم ثمانية آلاف مناظرة و ( 456 ) عملية إبـرام ( 28 ) عقد استشاري زائـر بصحة نجـران توادّ للتنمية الأسرية تقيم أمسية في القيادة الإبداعية للعمل الخيري والاجتماعي أمير نجران يكرّم العتيبي ويبارك تكليف الدوسري قائدًا لأمن المنشآت قدموا للسلام على سموه بمناسبة تعيينه نائب أمير القصيم يستقبل المشرف على فرع الرئاسة العامة للإفتاء مدير جامعة الجوف يلتقي برئيس وحدة التوعية الفكرية “حصانة” أمير عسير يتلقى خطاب شكر من سمو ولي العهد ثمن جهود المحكمة في تحقيق العدل نائب أمير القصيم يلتقي رئيس المحكمة الإدارية الرئيس اليمني يبحث مع السفير الأمريكي التعاون والتنسيق بين بلديهما مجلس جامعة الجوف يعقد جلسته الخامسة للعام الجامعي ٣٧ / ٣٨ أشاد بجهود الهيئة في جباية الزكاة الشرعية نائب أمير القصيم يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل خادم الحرمين الشريفين يؤكد هاتفيا لرئيسة وزراء بريطانيا وقوف المملكة مع بريطانيا بكل إمكاناتها في مواجهة الإرهاب

الأمير محمد بن ناصر يدشن مبنى فرع ديوان المراقبة العامة الجديد بجازان

الأمير محمد بن ناصر يدشن مبنى فرع ديوان المراقبة العامة الجديد بجازان
المناطق _أمل بهكلي
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان أمس مبنى ديوان المراقبة العامة الجديد  بمدينة جيزان.
وفور وصول سموه مقر المبنى بحي “السويس”، قص الشريط وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمبنى الجديد، ثم تجول في أدوار وأقسام المبنى، واستمع إلى شرح مفصل عن آلية العمل فيها.
عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي المُعَد بهذه المناسبة، حيث ألقى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، كلمة تحدث فيها عن منطقة جازان وما تشهد من مشروعات وبرامج تطويرية تنموية في شتى المجالات وفق الرؤية الشاملة والتحول الوطني في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -، وما يولونه من دعم للمنطقة شمل مختلف الجوانب الخدمية والتنموية .
وعبر معاليه عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان على تشريفه وافتتاحه مبنى الفرع الجديد بالمنطقة، ومتابعة سموه الدائمة لأعمال الديوان، التي أثمرت عن إتمام بناء هذا الصرح لينضم إلى منظومة الجهات الحكومية في المنطقة.
وفي ختام الحفل تَسَلّم أمير منطقة جازان هدية تذكارية عبارة عن مجسم للمبنى، كما التُقطت الصور التذكارية مع مسؤولي ديوان المراقبة العامة ومنسوبي الفرع.

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