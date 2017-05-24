الأمير محمد بن ناصر يدشن مبنى فرع ديوان المراقبة العامة الجديد بجازان

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان أمس مبنى ديوان المراقبة العامة الجديد بمدينة جيزان.

وفور وصول سموه مقر المبنى بحي “السويس”، قص الشريط وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمبنى الجديد، ثم تجول في أدوار وأقسام المبنى، واستمع إلى شرح مفصل عن آلية العمل فيها.

عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي المُعَد بهذه المناسبة، حيث ألقى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، كلمة تحدث فيها عن منطقة جازان وما تشهد من مشروعات وبرامج تطويرية تنموية في شتى المجالات وفق الرؤية الشاملة والتحول الوطني في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -، وما يولونه من دعم للمنطقة شمل مختلف الجوانب الخدمية والتنموية .

وعبر معاليه عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان على تشريفه وافتتاحه مبنى الفرع الجديد بالمنطقة، ومتابعة سموه الدائمة لأعمال الديوان، التي أثمرت عن إتمام بناء هذا الصرح لينضم إلى منظومة الجهات الحكومية في المنطقة.

وفي ختام الحفل تَسَلّم أمير منطقة جازان هدية تذكارية عبارة عن مجسم للمبنى، كما التُقطت الصور التذكارية مع مسؤولي ديوان المراقبة العامة ومنسوبي الفرع.