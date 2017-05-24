مدير شرطة منطقة الجوف يكرم عدداً من الضباط والأفراد

برعاية سعادة مدير شرطة منطقة الجوف اللواء/ قحاط بن محمد قحاط أقامت إدارة دوريات الأمن بمنطقة الجوف الحفل السنوي الخامس لتكريم منسوبيها المتميزين في قاعة الأمير نايف بمديرية شرطة منطقة الجوف وقد رحب مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الجوف العقيد/ سعود بن بندر الدويش بمدير شرطة المنطقة ، وأوضح الجهود المبذولة من ضباط وافراد إدارة دوريات الأمن

بالمنطقة والتي جاءت بفضل الله ثم بتوجيه ومتابعة من قبل مدير الشرطة ومدير الإدارة العامة لدوريات الأمن والتي أثمرت عن زيادة الانتاجية .بعد ذلك القى مدير شرطة المنطقة كلمة شكر فيها جميع منسوبي ادارة دوريات الأمن بالمنطقة من ضباط وأفراد

على الجهود والتميز في العمل وشكر جميع الإدارات الأمنية في المنطقة على تعاونهم فيما بينهم والذي أثمر عن النجاح ورفع المستوى الأمني بالمنطقة .

وبعد ذلك قام سعادة اللواء / قحاط بتسليم شهادات الشكر والتقدير للمتميزين .

وفي نفس السياق كرَّم سعادة مدير الشرطة عدداً من ضباط

وأفراد إدارة أمن الطرق بمنطقة الجوف بحضور قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالجوف العقيد/ بدر بن ساير الشمري جرَّاء جهودهم المتميزة والتي كانت أخرها ضبط مجموعة من حبوب الكبتاجون المخدرة مع أحد المواطنين .

وقد حضر الحفل سعادة مساعد مدير شرطة منطقة الجوف للتخطيط والتطوير العقيد مظلي دكتور/ تركي بن عبدالرحمن

المويشير ومدير إدارة الشؤون القانونية بالجوف المقدم/جمال بن سلامة الوقيد ومدير إدارة التحريات والبحث الجنائي المقدم/ خالد بن نواش الشراري ومدير إدارة الأمن والحماية بالجوف المقدم/ علي بن ابراهيم الضبيبي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم/ يزيد النومس .