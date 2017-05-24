أمانة نجران تنهي اعتماد أكثر من 100 قرار فرز وتجزئه

أنهت امانة منطقة نجران خلال الستة الأشهر الماضية اعتماد عدداً من القرارات والمحاضر في مجال التجزئة والمخططات وفحص التربة واعتماد ودمج القطع السكنية.

وأوضح وكيل الأمين للتنمية الحضرية المهندس نشوان الصقور ان تلك القرارات شملت اعتماد ” 24 ” قرار فحص تربه ؛ و ” 22 ” قرار اعتماد مخططات تجزئة داخل المخططات المعتمدة من قبل الأمانة؛ وكذلك اعتماد ” 25 ” محضر فرز عقاري؛ وعدد ” 23 ” قرار اعتماد مخططات تجزئة داخل النطاق العمراني وخارج المخططات المعتمدة؛ بالإضافة إلى اعتماد ” 4 ” مخططات دمج وعدد ” 4 ” قرارات تحويل من زراعي إلى سكني.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل ان هذه القرارات تأتي حرصاً من امانة منطقة نجران على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تصب في خدمة المواطن.