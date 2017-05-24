نائب أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لإنجازات الدفاع المدني بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير القصيم ، اليوم في مكتب سموه بمقر الإمارة بمدينة بريدة ، مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة القصيم اللواء إبراهيم بن محمد المجماج ، يرافقه مدير الإدارة العامة للتخطيط بالدفاع المدني بالمنطقة العميد عبدالرحمن بن عبدالله الصالح ، نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد عبدالعزيز بن عبدالله التميمي ، الذين قدموا للسلام على سموه ، وتهنئته بمناسبة تعيينه نائباً لأمير منطقة القصيم ، وتسليمه نسخة من التقرير السنوي لإنجازات مديرية الدفاع المدني بالمنطقة لعام 1437 هـ.

هذا وقد رحب سمو الأمير فهد بن تركي بهم ، مشيداً بما شاهده من خلال هذا التقرير الذي يستعرض الإنجازات التي حققتها المديرية ، مقدماً شكره على مشاعرهم الطيبة ، سائلاً الله أن يبرئ الذمة وأن يحقق كل مايصبوا إليه ولاة الأمر – حفظهم الله – لخدمة الوطن والمواطن ، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

من جانبه عبر اللواء إبراهيم بن محمد المجماج عن بالغ شكره وتقديره على ما لقيه من سموه من حفاوة في الاستقبال ، رافعاً له خالص التهاني والتبريكات بمناسبة تعيينه نائباً لأمير منطقة ، متمنياً له دوام العون والتوفيق.