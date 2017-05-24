 أمير الرياض و المفتي يؤدون صلاة الميت على الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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أمير الرياض و المفتي يؤدون صلاة الميت على الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي

أمير الرياض و المفتي يؤدون صلاة الميت على الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي
المناطق - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي – رحمه الله – وذلك بجامع الامام تركي بن عبدالله بالرياض .
وأم المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .
وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الأمير فهد بن مشاري بن جلوي .
كما أدى الصلاة أخوة الفقيد أصحاب السمو الأمراء ( سعود وفهد وبندر وخالد ) وأبنائه ( فيصل وسعود وسلمان وعبدالعزيز ونايف وفهد ومنصور ) وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمعاً من المواطنين .

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