انطلاق فعاليات النادي الموسمي لهذا العام 1438في مدرسة الامام أبو عمرو البصري بجرب

تحت شعار صيفك سعيد…… ووقتك مفيد تنطلق فعاليات النادي الموسمي لهذا العام 1438في مدرسة الامام أبو عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم بجرب ابتداء من يوم الاحد 1438/9/2 وذلك انطلاقا من رؤية المملكة العربية السعودية (2030) المتضمنة ترسيخ القيم الايجابية في شخصيات ابنائنا بإكسابهم القيم والمهارات والسلوكيات الحميدة يأتي هذا النادي كخطوة ضمن الأدوار المنوطة بوزارة التعليم واسهامها في رعاية الناشئة والشباب والعناية بهم وذلك لتفعيل دور ادارات التعليم في التعريف برؤية المملكة ونشر ثقافتها واستثمار قدرات الطلبة للاسهام في تحقيقها -كل ما يتناسب مع خصاصه العمرية – من جانبه اعلن مدير النادي الاستاذ سفر بن سعد بن عايش عن برامج رمضانية متعددة ومتنوعة يتصدرها دوري القدم ودوري الطائرة والتنس اضافة الى برامج والعاب للاشبال من ملاعب صابونية والعاب مصاحبة

كما اشار الى ان النادي يشمل خمسة مجالات الترفيهي؛ التطوعي؛ السياحي؛ التقني؛ الوظيفي وانها تشمل ورش عمل متنوعة وشراكات مجتمعية كبيرة مجددا دعوته للجميع للمشاركة في النادي والاستفادة من مناشطه ومجالاته المميزة