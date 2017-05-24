العميد المحيا يرعى حفل الأنشطة الختامي في سجن تبوك

أقامت مدارس الفتح الليلية في مديرية السجن بمنطقة تبوك حفل الأنشطة الختامي بحضور مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سياف بن عفاس المحيا و مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة تبوك الأستاذ ماجد بن عبدالرحمن القعير ، وعدد من الضباط ومشرفي التعليم بمنطقة تبوك .

حيث بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة تبوك كلمةً قدم فيها شكره لجميع النزلاء على تميزهم وحرصهم على تلقي العِلم ، مقدماً رسالته لأبنائه النزلاء بأن يحرصوا على الحضور ويحثوا زملائهم للإلتحاق بالدراسة التي ستعود عليهم بالنفع والفائدة وتخفيف محكوميتهم.

ثم ألقى مدير السجون بالمنطقة كلمة شكر فيها منسوبي التعليم على ما يقدمونه من جهود للنزلاء داعياً النزلاء بالحرص على الحضور والمشاركة الفاعلة مع معلميهم كما قدم شكره لمنسوبي المدرسة على ما قدموه من جهود خلال العام الجاري

بعد ذلك ألقيت كلمة الطلاب النزلاء، حيث شكروا فيها إدارة المدرسة و معلميهم على تفاعلهم وحرصهم على تزويدهم بالعلم النافع، مؤكدين أنهم سيحرصون على التفوق والتميز وأن يكونوا نواة صالحة بالمجتمع بعد خروجهم بإذن الله, ثم قدم الطلاب النزلاء مسرحية هادفة تلى ذلك تقديم لون الدحية التراثي ولون الخطوة الجنوبية ،التي نالت على استحسان الحضور., ثم كرّم مدير السجون بمنطقة تبوك الطلاب المتميزين في الأنشطة والمتفوقين ،كما تم تكريم مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة تبوك الأستاذ ماجد بن عبدالرحمن القعير، وأيضا مدير شعبة الإصلاح والتأهيل الرائد وائل بن سليمان فيزو والرقيب أول مناع بن عبدالله العمري بوسام التميز من قبل مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة تبوك ثم تجول الجميع في معرض الأنشطة الذي كان من إعداد الطلاب النزلاء المشتمل على أعمال فنية وحرفية.