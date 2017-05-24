امين منطقة تبوك في زيارة تفقدية لبلدية البدع ويلتقي المحافظ

تفقد أمين منطقة تبوك نايف مناحي بن سعيدان اليوم سير العمل ببلدية محافظة البدع يرافقه وكيل الأمين للبلديات التابعة ناجي أبو دريهم وعدد من قيادات الأمانة وذلك يأتي ضمن الزيارات التفقدية التي يقوم بها أمين منطقة تبوك لبلديات محافظات ومراكز المنطقة .

واستهل أمين المنطقة زيارته التفقدية أثناء وصوله لمركز مقنا حيث التقى برئيس بلدية محافظة البدع المهندس محمد بن عطاالله التويجري واطلع على المشاريع التي تنفذها البلدية .

بعد ذلك قام بزيارة لمحافظة البدع حيث التقى بمحافظ البدع خالد بن بندر الخريصي وتم خلال الزيارة مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالعمل البلدي في المحافظة.

ثم بدأ أمين المنطقة جولته الميدانية لمشاهدة أعمال البلدية على أرض الواقع حيث اطلع على أعمال النظافة والصيانة الذاتية ثم وقف على عدد من مشاريع السفلتة ودرء أخطار السيول واطلع على نسب انجازها.

كما أجتمع بن سعيدان برئيس المجلس البلدي ابراهيم بن سالم القرعاني وأعضاء وعضوات المجلس وتم مناقشة العديد من المواضيع .

بعد ذلك توجه بن سعيدان لبلدية محافظة البدع والتقى برئيسها المهندس محمد التويجري وعدد من منسوبي البلدية ومدراء إدارتها.

ثم التقى أمين منطقة تبوك خلال الزيارة بالمواطنين واستمع لمطالبهم ووجهه بمعالجتها.

واختتم زيارته بمشاهدة عرضاً مرئياً عن الاعمال التي قامت بها البلدية في المحافظة والمراكز التابعة .