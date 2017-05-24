 الجيش اليمني يسيطر على البنك المركزي في تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يسيطر على البنك المركزي في تعز

الجيش اليمني يسيطر على البنك المركزي في تعز
أرشيفية - الجيش اليمني
المناطق - اليمن

تمكن  الجيش الوطني اليمني، الأربعاء، من استعادة السيطرة الكاملة على مباني فرع البنك المركزي شرق مدينة تعز، إضافة لمبانٍ أخرى مجاورة بالقرب من قصر الشعب، وذلك بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وأكد المركز الإعلامي لقيادة محور تعز أن قوات الجيش دحرت ميليشيات الحوثي من معظم المباني القريبة من معسكر التشريفات وكلية الطب وفرع البنك المركز، وأجبرت العشرات من قناصة الميليشيات على الهرب شرقاً فيما تواصل قوات الجيش والمقاومة تقدمها باتجاه شارع القصر المؤدي إلى المدخل الرئيس للمدينة أسفل تبة السوفيتل.

إلى ذلك، تواصل  ميليشيات الحوثي و  المخلوع صالح استهدافها بالمدفعية الثقيلة أحياء مدينة  تعز لليوم الثالث على التوالي، حيث ارتفع عدد الضحايا من المدنيين إلى 51 بين قتيل وجريح.

وأفادت مصادر محلية أن الميليشيات قصفت أحياء الضبوعة وساحة الحرية والأحياء المجاورة لها بالمدفعية الثقيلة.

كما سقطت عدة قذائف على حي باب الكبير والأحياء الشرقية للمدينة.

ووصف رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنية عملية القصف والاستهداف العشوائي لأحياء مدينة تعز بالمجزرة، متهماً الانقلابيين بارتكاب جرائم حرب ضد  المدنيين.

كما دعا المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات من أجل إيقاف قصفها للأحياء السكنية واستهداف المدنيين.

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