 ضمن الشركات السعودية المحتضنة ببرنامج بادر أرامكوا السعودية تستثمر 6 مليون ريال مع شركة سعودية ناشئة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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ضمن الشركات السعودية المحتضنة ببرنامج بادر أرامكوا السعودية تستثمر 6 مليون ريال مع شركة سعودية ناشئة

ضمن الشركات السعودية المحتضنة ببرنامج بادر أرامكوا السعودية تستثمر 6 مليون ريال مع شركة سعودية ناشئة
المناطق _الرياض

أعلن برنامج بادر لحاضنات التقنية عن استثمار شركة أرامكوا السعودية بمبلغ قيمته 6 مليون ريال سعودي مع شركة التحكم الذكي أحد الشركات المحتضنة ببرنامج بادر لحاضنات التقنية ، و تأتي هذه الخطوة الغير مسبوقة بالاستثمار في تعظيم المحتوى المحلي من خلال الشراكة بين القطاع الخاص وراد الأعمال حيث تعتبر شركة التحكم الذكي أحد المشاريع المتخرجة من برنامج بادر لحاضنات التقنية وتقوم شركة التحكم الذكي بتطوير وتصنيع نظام ذكي منخفض التكاليف للتحكم في المعدات الكهربائية وذلك باستخدام الشبكة الكهربائية للمنشأة من خلاله يمكن تركيب النظام في المنشآت القديمة و ذلك لسهولة تركيبه دون الحاجه لأعمال الهدم و التكسير في المباني ، ويقدم هذا النظام الاقتصادي ثلاث خدمات أساسية ،  المنازل الذكية ، نظام الترشيد الكهربائي حيث تصل نسبة الترشيد اكثر من 45% من الاستهلاك ، ونظام الإنذار المبكر للأعطال في المعدات و وحدات التكيف .

من جانبه أكد المدير التنفيذي لبرنامج بادر الأستاذ : نواف بن عطاف الصحاف بأن برنامج بادر يسعى بشكل مستمر لتقديم الخدمات في تطوير المنتج وتحويل الفكرة إلى مشروع مربح كما تم في شركة التحكم الذكي، لتتظافر الجهود بين برنامج بادر والشركات المحتضنة إلى شراكات استراتيجية كما حصل تماماً بين شركة التحكم الذكي و شركة ارامكو السعودية بنسبة استثمار بلغت 25% حيث تم تقييم شركة التحكم الذكي بقيمة 24 مليون ريال سعودي .

يُذكر أن برنامج بادر لحاضنات التقنية هو أحد برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والذي تسعى من خلاله المدينة إلى تعظيم المحتوى المحلي التقني كأحد مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 .

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