 نجاح عملية جراحية دقيقة لمولود يعاني من ضمور خلقي بالمريء بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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نجاح عملية جراحية دقيقة لمولود يعاني من ضمور خلقي بالمريء بنجران

نجاح عملية جراحية دقيقة لمولود يعاني من ضمور خلقي بالمريء بنجران
المناطق _نجران

تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بنجران  من إجراء عملية جراحية ناجحة لمولود تمت ولادته من خلال ولادة طبيعية يعاني من ضمور خلقي بالمرئ مع ناسور مابين القصبة الهوائية والمرئ إضافة إلى وجود فتحة مابين الأذينين وفتحة مابين البطينين وقناه شريانية مفتوحة بالقلب وكذلك إنشقاق خلقي بالفقرة الصدرية الثالثة والسادسة بالعمود الفقري حيث تمكن الفريق الطبي من التدخل الجراحي لإصلاح الضمور الخلقي بالمرئ والناسور الخلقي الموجود مابين القصبة الهوائية والمرئ وتم وضع المولود في العناية المركزة لوحدة رعاية  حديثي الولادة وتم متابعته وأظهر تخطيط المرئ نجاح الجراحة وتقرر خروجه من المستشفى في حالة تحسن وبالمتابعة بالعيادة الخارجية لجراحة الأطفال تبين أن الطفل بحالة جيدة ولله الحمد .

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