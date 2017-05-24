نجاح عملية جراحية دقيقة لمولود يعاني من ضمور خلقي بالمريء بنجران

تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بنجران من إجراء عملية جراحية ناجحة لمولود تمت ولادته من خلال ولادة طبيعية يعاني من ضمور خلقي بالمرئ مع ناسور مابين القصبة الهوائية والمرئ إضافة إلى وجود فتحة مابين الأذينين وفتحة مابين البطينين وقناه شريانية مفتوحة بالقلب وكذلك إنشقاق خلقي بالفقرة الصدرية الثالثة والسادسة بالعمود الفقري حيث تمكن الفريق الطبي من التدخل الجراحي لإصلاح الضمور الخلقي بالمرئ والناسور الخلقي الموجود مابين القصبة الهوائية والمرئ وتم وضع المولود في العناية المركزة لوحدة رعاية حديثي الولادة وتم متابعته وأظهر تخطيط المرئ نجاح الجراحة وتقرر خروجه من المستشفى في حالة تحسن وبالمتابعة بالعيادة الخارجية لجراحة الأطفال تبين أن الطفل بحالة جيدة ولله الحمد .