مصرع شخصين إثر سقوط مركبتهم من منحدر جبلي بالداير

لقي شخصان مصرعهما مساء أمس أثر سقوط مركبتهم بمنحدر جبلي سحيق ، بعد أن هوت من ارتفاع وهم بداخلها بعقبة العنقة بمحافظة الداير وباشرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني موقع الحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني انه وردنا بلاغ عن سقوط سياره بمنحدر جبلي بمحافظة الدائر وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن سقوط سياره اثناء السير في منحدر جبلي وعر بعقبة (العنقه) واستقرارها على بعد (٥٠٠) متر من نقطة السقوط حيث تم مباشرة الحادث من قبل الفرق .

مشيرا الى انه نتج عن الحادث وفاة شخصين تم انتشال جثتيهما من المنحدر من قبل الفرق وتسليم الحادث لجهة الاختصاص.