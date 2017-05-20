 الأمن العام يبدأ تنفيذ خططه الأمنية والمرورية لموسم العمرة خلال شهر رمضان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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الأمن العام يبدأ تنفيذ خططه الأمنية والمرورية لموسم العمرة خلال شهر رمضان

الأمن العام يبدأ تنفيذ خططه الأمنية والمرورية لموسم العمرة خلال شهر رمضان
المناطق - الرياض

يعقد الأمن العام في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم غدا الخميس 29/8/1438 باكورة مؤتمراته الإعلامية لشرح الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم العمرة لهذا العام 1438ه  وذلك بمقر الأمن العام بمنى.

أوضح ذلك مساعد قائد قوات امن العمرة للتوعية والإعلام  العقيد “سامي بن محمد الشويرخ” مؤكداً أن الاستعدادات الإعلامية والتوعية  بقيادة التوعيه والإعلام سوف تستمر على مدار الساعة خلا شهر رمضان المبارك خدمة لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية مضيفاً ان ذلك يهدف لتقديم كل التسهيلات لمختلف الوسائل الإعلامية للخروج بمادة تسهم في تقديم المضمون الأمني باحترافية .

وقال ان مؤتمر غدا سوف يستهدف استعراض الخطط الأمنية والمرورية فيما خصص مؤتمر يوم الجمعة القادم لاستعراض الخطط التنظيمية والمساندة بمشاركة القادة التنفيذيين موجها سعادة الدعوة لكافة وسائل الإعلام لحضور هذه المؤتمرات.

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