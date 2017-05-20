اطلاق سراح 52 سجينا معسرا بالأحساء قبل رمضان بمجموع ديون 4 مليون

تحت رعاية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي ال سعود محافظ الاحساء وبحضور وكيل المحافظة معاذ بن إبراهيم الجعفري استطاعت محكمة التنفيذ بالاحساء مساء يوم أمس الأربعاء من اطلاق سراح 52 سجينا معسرا ممن تسبب الديون في سجنهم بعد اكتمال مبالغ الديون التي اسهم في جمعها رجال الاعمال والشركات وفاعلي الخير من اهل الاحساء

وقال رئيس محكمة التنفيذ بالاحساء رئيس اللجنة الاشرافية لمبادرة لموا شملي باسرتي فضيلة الشيخ محمد بن سليمان الموسى في كلمته “في هذه الليلة المشهودة والامسية الخالدة ونحن نستقبل شهر الرحمات والبركات والمغفرة ومحو السيئات تعلن الاحساء انطلاق مبادرة البر والإحسان (لموا شملي بأسرتي) للافراج عن سجناء الحق الخاص بعد انتظار وترقب، ولم شمل الاسر باحبابها، ففي ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود –حفظه الله- وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تبرز وتنطلق مبادرات الخير والعطاء والتكاتف والتراحم ومبادرة الاحساء هذه قد شع نورها بدعم لا محدود من صاحب الايادي الكريمة البيضاء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية –حفظه الله- وبموافقة ورعاية صاحب العزم والبذل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء -حفظه الله- وبتأييد من معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني انطلقت هذه المبادرة بتبني محكمة التنفيذ بالاحساء لها، بمشاركة مؤسسات العمل الخيري والاجتماعي والمالي جمعية البر بالاحساء، جمعية التنمية الاسرية، غرفة الاحساء، لتكتمل منظومة العمل بهذه المبادرة والتي انطلقت بتشكيل اللجان وتوزيع المهام في غضون زمن قصير.

وأضاف الشيخ محمد الموسى بان اللجنة وضعت ضوابط لهذه المبادرة لتشمل اكبر عدد ممكن من السجناء وهي: تم رفع سقف المبلغ الأعلى للدين من 100 الف ريال الى 150 الف ريال، ان لا يكون على السجين تعميم او إيقاف في قضايا جنائية او حق عام، ان لايكون السجين ممن ثبت تساهله او تلاعبه باموال الناس، ان لا يكون الدين لسبب غير مشروع.

وأكد الشيخ محمد الموسى بان عدد المسجونين المستفيدين من المبادرة 52 مدينا وبلغ مجموع ديونهم الاصلية قبل الاسقاط والتنازل 6.855.388 مليون ريال، وأصبح مجموع مبالغ الديون بعد التنازل 4.379.889 مليون ريال، ليصبح مجموع المبالغ المسقطة من الديون 2.475.499 مليون ريال.

وختم الشيخ الموسى كلمته بالشكر للجنة الاشرافية للمبادرة ولكافة اللجان العاملة من رؤساء وأعضاء على جهودهم المبذولة في إنجاح فعاليات المبادرة ولفندق الانتركونتنتتال الاحساء لاستضافتهم المجانية للمبادرة.

وكما شكر الشيخ محمد الموسى مدير شرطة الاحساء اللواء فهد المطيري على الدعم والضبط الأمني، ومدير إدارة الحقوق المدنية العقيد عمر القحطاني، مدير إدارة سجن الاحساء العقيد جاسر العتيبي، النقيب محمد الخليفه، الملازم الأول سعد الماص نظير تفاعلهم وتسهيل مهمة لجان البحث الاجتماعي لحالات السجناء والدعم بالمعلومات الضرورية للحالات.

وتحدث الدكتور خالد الحليبي في كلمته التي القاها نيابة عن اللجان العاملة في المبادرة اليوم عن أهمية المبادرة وكيف انها سبب في ادخال الفرح والسرور في بيوت الاسر بعد الافراج عن المساجين الذين ادخلوا السجن بسبب الديون التي تتابعت عليهم اما بسبب علاج مريض، او رعاية مسن، او ايجار منزل او نكبة من نكبات التجارة او نحو ذلك.

وفي ختام المبادرة كرم وكيل محافظة الاحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري الجهات المشاركة في إنجاح المبادرة وشكرهم على ما بذلوه وانفقوه في سبيل اخراج المساجين قبل دخول شهر رمضان المبارك.