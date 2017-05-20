أمير حائل يرعى حملة تراحم لإطلاق سجناء الديون المالية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, بمكتبه في الإمارة أمس الثلاثاء , رئيس لجنة رعاية السجناء وأسرهم تراحم بمنطقة حائل منصور بن عقيل العمار, الذي عرض على سموه انطلاق حملة تراحم لإطلاق السجناء ابتداءً من 28 شعبان وتستمر خلال شهر رمضان ويتخلل ذلك احتفال يقام برعاية سموه في الثالث من شهر رمضان المبارك لهذا العام .

وأكد سموه دعمه المستمر للحملة ولكل ما يعود على المنطقة وأهلها بالخير وخاصةً هذه الفئة الغالية من مجتمعنا وأسرهم, حاثاً الجميع على التفاعل المثمر مع البرامج والحملات التي تعود على المنطقة بالفائدة, ومنوهاً بما وجده من الجميع من دعم لهذه الحملة وماابدوه من حماس للمشاركة بدعم حملة التبرعات وتمنى سموّه التوفيق والنجاح للقائمين على الحملة وللمتطوعين, مشيدًا بتكاتف أبناء المجتمع الذي عرف بكرمه وسخاءه وتعاونه .

من جانبه أعرب رئيس لجنة رعاية السجناء وأسرهم تراحم بالمنطقة عن شكره لأمير منطقة حائل على دعمه, شاكرًا الداعمين من أهالي المنطقة ومن خارجها والمتطوعين وقال بمباركة من سموه الكريم الرئيس الفخري للجنة تراحم حائل، تنطلق حملة تفريج كربة السجناء غدا الأربعاء ٢٨ شعبان 1438هـ، وذلك بمقر الحملة بالغرفة التجارية الصناعية وقال العمار خلال الاجتماع التحضيري السادس إن لجنة الفحص عملت خلال الفترة الماضية على اختيار الحالات الأكثر احتياجا، وفق معايير وضعتها اللجنة وأضاف أن الحملة ستتوج بأمسية في الثالث من شهر رمضان برعاية كريمة من سمو أمير حائل، مؤكدا ضرورة تكاتف الجميع في هذه الحملة المباركة ليتمكن إخواننا الذين غلبتهم الديون من العودة إلى بيوتهم لينعموا مع أطفالهم بشهر رمضان وبمواسم الخير .