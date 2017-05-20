أسر منتجة تساهم في تفطير 5 آلاف مقيم يوميا في مخيم هداية الرمضاني بالخبر

وقعت ٦ جهات حكومية وخيرية بالخبر شراكة تعاونية لإطلاق مخيم إفطار رمضاني يتضمن برامج متنوعة للمتطوعين من أبناء هذا البلد الذين يقدمون خدمات للصائمين في مجالات صحية وتنموية واقتصادية بمشاركة نخبة من المختصين من مواطنين ، وجاءت هذه الشراكة خلال الإعلان عن برامج وفعاليات مخيم “إفطار ودعوة” الثاني عشر لمكتب هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر .

وأوضح رئيس مجلس إدارة مكتب ” هداية ” بالخبر الشيخ الدكتور صالح اليوسف أن المخيم الرمضاني هذا العام سينطلق بشكل مختلف من خلال برنامج توعوي تثقيفي للمتطوعين ومقدمين الخدمات بالشراكة مع خمس جهات حكومية وخيرية تتمثل في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية وجمعيات التحالف السعودي للأمراض غير المعدية ولجنة السلامة المرورية ومبرة الإحسان الخيرية ومركز تعليم القرآن وعلومه ، مشيرا إلى التركيز على جوانب تتعلق بالصحة والتنمية والاقتصاد لما يقارب 1000 متطوع يوميا بهدف تحقيق أكبر فائدة ونفع وعدم الاقتصار على بذل وقتهم وجهدهم لغيرهم فقط ، إضافة لدور لجنة السلامة المرورية في توعية الشباب وتثقيفهم بهذا المجال .

وأكد اليوسف ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﻴﻢ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ في عامه الثاني عشر ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ 150 ﺃﻟﻒ ﻭﺟﺒﺔ ﺧﻼ‌ﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﺑﻤﻌﺪﻝ 5 آلاﻑ ﻭﺟﺒﺔﻳﻮﻣﻴﺎً ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺨﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺳﻜﺎﻥﺍﻟﺨﺒﺮ، مستهدفاً 5 ﺁﻻ‌ﻑ ﻣﻘﻴﻢ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻓﻲ 9 ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 8 ﺟﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، مضيفا أن المكتب حرص على تنوع البرامج ورصد ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻋﻴﻨﻴﺔ قيمة للمتطوعين المشاركين .

وأشار ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ” هداية ” الدعوي الشيخ عبدالرحمن القرني إلى أن ﺍﻟﻤﺨﻴﻢ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ النوعية للمتطوعين من أبناء هذا البلد الذين نطمح لان نصل الى 5 آلاف متطوع لنهاية الشهر ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﻤﺨﻴﻢﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺫﺍﺋﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﻻ‌ﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻋﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﺎﻟﻴﺔ وكذلك مشاركة الأسر المنتجة ، في الوقت الذي قدم القرني شكره الجزيل لكافة الجهات الحكومية والخاصة والخيرية التي شاركت في دعم المخيم وإستمراريته طوال الأعوام السابقة .