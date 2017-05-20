تعليم الليث يعتمد افتتاح أربعة فصول صيفية و تطبيق نظام المقررات في أربعةمدارس ثانوية

أبلغ مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ، كافة منسوبي و منسوبات إدارة التعليم والمكاتب والمدارس بقطاعي البنين والبنات ، بالغ شكره و تقديره وعرفانه ، نظير ما بذلوه وقاموا به من جهود في خدمة التربية والتعليم خلال سير العام الدراسي ١٤٣٧هـ / ١٤٣٨هـ ، وذلك بما يحقق رسالة التربية و التعليم و أهدافها , وفقاً لتطلعات قيادة هذا البلد المبارك ومتطلبات العصر الحالي .قائلاً لهم : لقد كان عاماً ناجحاً و حافلاً بإنجازاتكم المتميزة وعطاءاتكم المتدفقة وابتكاراتكم المبدعة التي إن دلت على شيء فإنما تدل على انتمائكم الصادق لقيادتكم وإخلاصكم لدينكم ووطنكم ومهنتكم السامية ، وامتدح ما شهدته الإدارة من إشادات ومشاركات وإنجازات محلية وعالمية .

جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة المجلس التعليمي الثانية لهذا العام ، التي عقدت بالقاعة الكبرى للاجتماعات ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية ( بنين) الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي ، و المساعد للشؤون التعليمية (بنات) الأستاذة هدية بنت محمد البركاتي ، عبر الدائرة التلفزيونية وأمين المجلس التعليمي الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد البدواني ، و كافة أعضاء وعضوات المجلس.

كما بارك ” البركاتي ” للطلاب الناجحين و الطالبات الناجحات و لأسرهم بمناسبة نجاحهم وتفوقهم في اختبارات نهاية العام الدراسي ، متمنياً لهم إجازة سعيدة وموفقة , وبارك أيضا للمعلمين والمعلمات المشمولين بحركة النقل الخارجي معبراً لهم عن بالغ شكره وتقديره وعرفانه لكل ما قدموه خلال فترة عملهم بالإدارة ومدارسها ، ورحب في ذات الصدد : بالمعلمين والمعلمات المنقولين للإدارة وقطاعاتها التعليمية ، متمنيا لهم طيب الإقامة في المحافظة ودوام التوفيق والعطاء والإنجاز .

من جانب آخر : تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من أوراق العمل والموضوعات ذات العلاقة بالعملية التربوية و التعليمية ، و خرج بالتوصيات التالية :

اولا : وافق المجلس على تشكيل لجنة برئاسة المستشار التعليمي الأستاذ عبدالرحمن باعفيف ، وتضم في عضويتها ممثلين لإدارة شؤون المباني و التخطيط المدرسي ومكاتب التعليم لدراسة خطة استبدال المباني المستأجرة بالمباني الحكومية ورفع المرئيات والمقترحات اللازمة لأمانة المجلس التعليمي ، بالإضافة إلى الوقوف على وضع المباني المستأجرة ، و مخاطبة ملاك المدارس التي يوجد بها ملاحظات لمعالجتها قبل بداية العام الدراسي المقبل .

ثانيا : الموافقة على اعتماد افتتاح أربعة فصول صيفية للطلاب و الطالبات خلال فترة الإجازة الصيفية ، وذلك في المراكز التالية : مدرسة ثانوية الليث للمقررات (بنين ) ، وثانوية أضم للمقررات (بنين ) ، و ثانوية جابر بن حيان للمقررات(بنين) بالجائزة ، وثانوية الليث للمقررات ( بنات ) .

ثالثا : و فيما يخص مرحلة التوسع في تطبيق نظام المقررات في التعليم الثانوي وافق المجلس على اعتماد تطبيق نظام المقررات في التعليم الثانوي في أربعة مدارس ثانوية اعتباراً من العام الدراسي المقبل ١٤٣٨هـ / ١٤٣٩هـ ، وذلك على النحو التالي : ثانوية الصديق بالشاقة (بنين ) ، ثانوية الوسقة (بنات)، وثانوية الشواق (بنات) ، وثانوية العطف (بنات) .