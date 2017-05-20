 مستشفى السليل يشارك ببرنامج وضوح الذي نظمتة إدارة المستشفيات بصحة الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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مستشفى السليل يشارك ببرنامج وضوح الذي نظمتة إدارة المستشفيات بصحة الرياض

مستشفى السليل يشارك ببرنامج وضوح الذي نظمتة إدارة المستشفيات بصحة الرياض
المناطق - شاجع الدوسري
شارك مستشفى السليل العام ممثلا بمدير المستشفى د/سعد عايض ال وديان بورشه عمل اداء كفاءة المستشفيات وتدشين برنامج وضوح والتي دشنها مساعد مدير عام الشئون الصحيه بمنطقة الرياض للتخطيط والتطوير د/فيصل البواردي نيابة عن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري يذكر ان ورشة عمل اداء كفاءة المستشفيات وبرنامج وضوح نظمتها ادارة المستشفيات بصحة الرياض وتهدف الورشه و البرنامج الذي يدشن لأول مرة بالمملكة  للتعريف  بالعوائق التي تواجه مستشفيات المنطقة ويهدف البرنامج وحسبمااوضحته صحة الرياض عبر موقعها الرسمي الى التطوير الحيوي و المستمر لفعالية كفاءة أداء الأقسام الطبية ( الجراحة , النساء و الولادة , الباطنية , الأطفال ) في كافة المستشفيات التابعة لصحة الرياض , من خلال رصد 11,876 بيان إحصائي شهري من كافة مستشفيات المنطقة , ليعكف على مراجعة تلك البيانات  من قبل فريق من المدققين قبل إصدارها في مجلد شهري ( 1,012 صفحة ) , و تخضع تلك البيانات إلى سلسلة من المعادلات و الاختبارات المجراة من قبل نخبة من المحللين لتتحول إلى 816 معلومة تحدِّد حركة اتجاهات زوايا متعددة من كفاءة أداء المستشفى إدارياً و طبياً , مشيرا الى أنه سيتم دراستها  في جلسات عصف ذهني من قبل فريق من الخبراء و المختصين  و46 خبير و مختص متعددي التخصصات من منسوبي مستشفيات المنطقة بتعدد فئاتها وشرائحها ) , للخروج بالخطط التصحيحية النصف سنوية اللازمة و ( 200 خطة تصحيحية ) و التي تتضمن 4,000 هدف تواكب توجهات المديرية العامة للشؤون الصحية وكذالك مواكبة  الاستراتيجية المستجدة لمقام وزارة الصحة تحقيقاً للرؤية 2030 .
و سيتم طرح  الحلول المقترحة الممكنه.. من خلال برنامج وضوح
بتحديث يومي  للبيانات لكي يتم  اطلاع  المعنيين على البيانات والاستفادة منها في اتخاذ القرار من خلال تحليل بيانات الكتروني يساعد المختصين على صنع القرارومراقبة محايدة لحركة اتجاهات مقاييس الرصد بالاضافة الى ارشفة الكترونية لمئات الاف البيانات الورقية

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