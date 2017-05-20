المأثور العربي الإسلامي في أساطير النشوء الإفريقية.. حلقة نقاش بأدبي جدة

أكد الناقد الدكتور موسى الحالول استاذ الادب المقارن بجامعة الطائف منذ أن اعتنقت بعض الشعوب الإفريقية الإسلام، وتعلَّم المسلمون الأفارقة اللغة العربية، بدأ شيءٌ من المأثور العربي الإسلامي ينتقل إلى القارة السمراء. والملاحَظ أن المأثور العربي الإسلامي الذي استعارته الشعوب الإفريقية اتخذ عدة صور. فمن الأفارقة من استعار بعضًا من قصص الأنبياء ونسج أساطير حول انتساب قومهإلى الملك النمرود أو إلى عادٍ قوم هود، على سبيل المثال، ومنهم من انتسب إلى سيف بن ذي يزن، واتخذوا اسم السيفاوا. ومنهم من اقتبسمن سيرة عنترة بن شداد في نسجه أسطورة ليونغو فومو الشاهي (من السواحليين)، أو من استعار قصة النعمان بن المنذر في يوم بؤسه ونسبَها إلى منسا جالي كاسا، ملك مالي. ومن المأثورات الجاهلية أيضًا استعار الأفارقة قصصًا مثل قصة انهيار سد مأرب، ومقتل الزير سالم، واتهام الفاكه بن المغيرة لزوجته هند بنت عُتبة في شرفها. ومن عصر النبوة استعار الزَّرما الماليون قصة تَرَمُّل حفصة بنت عمر ونسبوها إلى شخص آخر، وزعموا أنهم من نسلها. كما استعار طوارق الهـَﮕـار النيجيريون قصة المثل العربي المشهور “وافق شِنٌّ طَبَقة” ونسجوا منها أسطورة عن تأسيس سلالتهم.جاء ذلك في حديثه خلال جلسة الحلقة النقدية بنادي جدة الأدبي، تحت عنوان (المأثور العربي الاسلامي في أساطير النشوء الافريقية ). وقال الحالول ومن نافلة القول إن المأثور المُستعار قد تغير في بعض الأحيان تغيرًا كاد أن يطمس أصله العربي الإسلامي. لذلك كان لا بد في هذه الحال من نبشٍ آركيولوجي لإزاحة الركام المحلي الإفريقي وجلاء أصله. فيما يلي نستعرض نماذج من المأثور العربي الإسلامي الذي وجد طريقه إلى أساطير النشوء الإفريقية، وسنذكر الأسطورة الإفريقية ثم نتلوها بعد ذلك بأصلها العربي كي يتمكن القارئ من التعرف إلى هذا الأصل ومدى التحوير الذي أجراء الأفارقة على هذا الأصل.

وشهدت الحلقة التي أدارها الناقد الدكتور محمد ربيع الغامدي مداخلات عدة من الحضور .